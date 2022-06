El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret de preus públics universitaris per al curs 2022-2023, que incorpora una rebaixa d'entre el 26% i el 33% d'alguns graus i màsters. A partir del pròxim curs, només hi haurà dos preus per als graus, ja que se suprimeix el nivell més alt d'experimentalitat. Així, els d'experimentalitat alta i mitjana passaran a costar 18,46 euros per crèdit, respecte als 27,67 (alta) i els 25,04 (mitjana) actuals. En el cas dels màsters habilitants, el preu públic serà de 18,46 euros per crèdit. Així, tots els preus dels graus i els màsters públics que habiliten per exercir una professió tindran un cost inferior als 20 euros per crèdit. El Govern destinarà 27,5 MEUR per fer efectiva la rebaixa.

Els preus que es mantenen són els dels graus d'experimentalitat baixa, que costen 17,69 euros per crèdit, després de la rebaixa del 30% del curs 2020-2021. També es manté el preu públic per a la resta de màsters oficials, que és de 27,67 euros per crèdit. Aquest es va rebaixar un 40% per aquest curs. Pel que fa als beneficiaris de les beques equitat, a partir del pròxim curs optaran a preus per crèdit per sota dels sis euros en els graus i de 15 pel que fa als màsters habilitants. En concret, pels graus d'experimentalitat alta pagaran entre 3,69 i 5,54 euros -segons el tram de les beques-; i pels d'experimentalitat baixa entre 3,54 i 5,31 euros. Els màsters que habiliten per exercir una professió tindran un cost d'entre 13,85 i 14,77 euros per crèdit. En línies generals, la bonificació va del 70 al 80% dels preus públics. El Govern ha destacat que aquesta és la tercera rebaixa consecutiva de preus universitaris.