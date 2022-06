L’Escola d’Estiu, una continuïtat formativa un cop acabat el curs

La importància de despertar la creativitat en l’alumnat és, aquest any, l’eix principal de l’Escola d’Estiu de l’Alt Empordà, una iniciativa formativa que promou l’Ep! Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà. L’Escola d’Estiu s’ha consolidat com un punt de trobada per als professionals vinculats al món de l’educació i s’ha convertit en un espai d’actualització docent, d’intercanvi d’experiències, d’aprenentatge de noves habilitats, de noves estratègies educatives i també de nous recursos i metodologies. Els professionals que s’animen a apuntar-se a l’Escola d’Estiu donen continuïtat, d’aquesta manera, a la seva activitat formativa, just quan ha finalitzat el curs lectiu, perquè està programada per als dies 6, 7 i 8 de juliol, amb el lema «Despertant la creativitat».

El 6 de juliol, a les 5 de la tarda, el Museu de l’Empordà acull la presentació de l’Escola d’Estiu i, tot seguit, la xerrada inaugural Matemàtiques i creativitat, a càrrec de Julio García Maya, professor especialitzat en la didàctica de les matemàtiques. Julio García Maya ha preparat una ponència en què mostrarà com el paradigma actual d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l’escola convida a fomentar aspectes que van molt més enllà de l’aprenentatge de continguts (que també). «Veurem que molts dels processos vinculats al pensament matemàtic estan estretament lligats a la creativitat i compartirem alguns exemples de bones pràctiques», avança el conferenciant. Un cop el ponent acabi la seva conferència, tots els assistents poden gaudir d’una visita al Museu de l’Empordà. A 2/4 de 8 de la tarda, s’ha previst la primera sessió pràctica per posar en comú experiències de centres. El 7 de juliol, l’Escola d’Estiu té programats quatre tallers simultanis en diferents espais, tots a les 5 de la tarda. Al Teatre El Jardí, es treballarà la creació de personatges a partir de jocs i dinàmiques, amb la Federació Arts Escèniques Figueres. La proposta arrenca a partir d’uns conceptes bàsics, que seran el punt de partida per crear uns personatges que es trobaran en diferents situacions i improvisacions. També al Teatre El Jardí es fa el taller Discrepància benvinguda, de la mà de Cécile Barbeito Thonon. L’objectiu és clarificar diferents formes d’entendre l’abordatge de temes controvertits i com aquests incideixen en una major o menor polarització en el grup. El treball permetrà crear un context afavoridor per abordar diàlegs controvertits amb serenitat. L’Escola de Palau de Santa Eulàlia és el lloc escollit per al taller La pedagogia del projecte i l’escola rural, amb David Pujol, Núria Trobajo, Maria Antònia Barceló i Mireia Bellapart. En aquest cas, s’exposaran exemples d’alguns dels projectes que surten explicats al llibre que aquests quatre professionals docents han publicat, per tal que serveixin d’inspiració. A més, es presentarà l’experiència de la ZER Empordà i l’Escola de Palau de Santa Eulàlia. El taller El joc lliure i les peces soltes l’imparteix, a Cabanes, Casiana Monczar. Els assistents coneixeran el significat del joc lliure i dels materials no estructurats, a partir de l’exploració i l’experimentació d’una infinitat de materials i peces soltes. La bellesa de les històries El creador de la Narrativa Terapèutica Jordi Amenós Álamo ha estat convidat per pronunciar la xerrada de cloenda de l’Escola d’Estiu el 8 de juliol, a les 5 de la tarda, a La Cate de Figueres. El títol que proposa és Cuidar-nos amb la bellesa de les històries, una xerrada que està plena, precisament, d’històries, humor i emotivitat. Segons Jordi Amenós Álamo, les persones necessitem narracions per saber qui som. «Els contes i les històries ens obren les portes a comprensions profundes, a espais interiors, al nostre món emocional i a l’exploració de possibilitats. I són un gran aliat a l’aula per acompanyar el procés de fer-nos adults», afirma el terapeuta i formador. Durant la seva conferència, de forma amena, divertida i poètica, el ponent aportarà exemples reals que s’han viscut a l’aula i que demostren que les històries han estat d’una gran ajuda per superar situacions adverses. «Des de fa milers d’anys, ens narrem per saber com viure, com passar les tempestes i com trobar la manera d’estimar-nos quan ens costa estimar-nos. I aquest és el millor tresor que un alumne pot trobar en el món educatiu», conclou Jordi Amenós Álamo. Després de la xerrada i de les valoracions, els Panxuts Beerband són els encarregats d’amenitzar la festa de cloenda de l’Escola d’Estiu, que aquest 2022 compleix la seva cinquena edició.