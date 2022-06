El Departament d'Educació mantindrà la jornada intensiva a l'institut escola Salvador Vilarrasa de Besalú (Garrotxa) de cara al curs vinent. La idea del Departament era modificar l'horari per seguir el que fan la resta de centres de primària, amb un horari partit. Des de la comunitat educativa d'aquest institut-escola havien convocat protestes per demanar que es mantingués la jornada intensiva i evitar que alguns alumnes marxessin a altres centres. El motiu és que Besalú té altres instituts molt a prop i algunes famílies havien avisat que si feien jornada partida els canviarien a un altre centre on només fessin matins.

A principis de març les famílies, alumnes i professorat de l'institut escola Salvador Vularrasa de Besalú sortien al carrer per manifestar-se. Demanaven al Departament d'Educació seguir fent una jornada compactada. Segons anunciava el director del centre un 90% de les famílies estaven a favor de mantenir aquest horari compactat. A més, el director també apuntava que amb un horari partit els alumnes rendeixen menys, ja que no es concentren a la tarda. Per altra banda, un dels motius que exposava la comunitat educativa per mantenir aquest horari era la manca d'espais en aquest institut escola. El motiu és que el menjador té una capacitat de 60 alumnes i actualment s'hi queden a dinar uns 160, que es reparteixen en dos torns. Segons apunten fonts properes al cas a l'ACN, Educació hauria decidit allargar un curs més l'horari intensiu mentre duren les obres d'ampliació del centre per garantir la capacitat de tots els alumnes al menjador escolar. A partir d'aquí, el centre ha anunciat que està disposat a parlar del millor horari que convingui a l'alumnat quan s'acabin les obres i definir si cal seguir fent jornada intensiva o partida.