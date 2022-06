Alumnat de Pau es reuneix amb l’alcalde per parlar sobre problemes d’incivisme

Els alumnes de l’escola de Pau van enviar, el mes d’abril passat, una carta a l’alcalde, Pere Maluquer, per fer-lo coneixedor de la seva preocupació per «la problemàtica de residus a la via pública». El contingut de la carta feia referència a l’observació d’escombraries als carrers de Pau i, per aquesta raó, l’alumnat apuntava la necessitat d’instal·lar més papereres al municipi.

L’alcalde va respondre la carta dels nois i les noies per explicar-los per escrit que el nombre de papereres és l’adequat per la superfície de carrers. No obstant això, va convidar-los a mantenir una reunió a l’Ajuntament per tractar aquesta problemàtica. Pere Maluquer, juntament amb el tècnic municipal de Medi Ambient, Ramon Fortià, i la responsable de Comunicació, Sònia Duñach, es van reunir amb l’alumnat a la sala de plens del consistori el 2 de juny. La trobada es va iniciar amb la intervenció del tècnic, que va fer un repàs dels contenidors presents a Pau, els colors de cadascun i els residus que s’hi poden dipositar. També va detallar l’existència de la deixalleria i d’altres fraccions de residus valoritzables. «Una de les qüestions que es van plantejar durant la trobada va ser l’efecte limitat de les campanyes de conscienciació per part de les administracions, i es va demanar als nois i noies si volien aportar idees per crear accions al municipi que vagin dirigides a augmentar la consciència vers el civisme i el reciclatge, en la línia de les aportacions del pedagog Francesco Tonucci sobre la ciutat dels infants», segons s’exposa en el comunicat que ha fet públic l’Ajuntament, en el qual s’hi afegeix que, entre altres, es va proposar la instal·lació de càmeres de videovigilància a la zona dels contenidors. Altres idees que van sorgir són contenidors que expulsin els residus de qui ho faci malament, difondre l’impacte que generen les escombraries pel planeta o fer foto-denúncies amb la problemàtica detectada a través de les xarxes socials del consistori. Maluquer es va comprometre amb els alumnes a treballar en una proposta d’accions de conscienciació en col·laboració amb l’escola, per tal d’incidir en major grau sobre l’incivisme i el reciclatge dels pauencs i les pauenques.