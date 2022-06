Les professores de dibuix de l’INS Castelló, Marta Serra, Laura Martínez i Eulàlia Rodríguez, han animat als alumnes d’educació visual i plàstica de 1r d’ESO a reinterpretar el curtmetratge Vull ser pastora de la directora rosinca Maria Velasco, treball amb el qual va guanyar recentment dos premis VOC d’Òmnium Cultural. L’objectiu de la proposta, que es va començar la setmana passada i seguirà aquesta, és, segons Rodríguez, «donar a conèixer el documental i el seu valor visual a l’hora que el seu valor testimonial d’una dona concreta, real i que té una relació amb la natura molt especial».

Els alumnes han estat treballant, sota la supervisió de les professores, a partir del dossier pedagògic creat i facilitat per Òmnium Cultural. Amb ell han abordat diferents temes: oficis en extinció, la ruralitat, les dones, la vellesa, el respecte a la natura. Abans del visionat del curt, els alumnes van analitzar la fotografia on es veu a Cati Jacomet, la pastora, tot imaginant qui era, com podia ser el seu dia a dia, si sempre havia estat pastora, entre altres qüestions. Després del visionatge, els alumnes van analitzar la peça en grup tot compartint allò que els havia sorprès més i què havien encertat. Posteriorment, han creat una obra pròpia interpretant algun passatge del curt. Aquesta obra audiovisual de Maria Velasco, qui justament és professora d’Educació Física en aquest mateix centre, s’ha pogut veure durant uns dies a TV3 a la Carta.