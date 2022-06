Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han arrencat aquest dimarts al matí a Girona on s'hi examinen 3.674 estudiants. Un dels epicentres de les proves és la Facultat de Dret de la UdG, després que aquest any les PAU hagin recuperat el format centralitzat en els campus universitaris. Els estudiants han entrat per ordre de llista i una vegada dins de l'aula els membres del tribunal els han repartit un qüestionari per saber si farien els exàmens en català o castellà. A Girona els alumnes s'examinen de les PAU a les facultats de Dret i la de Ciències Econòmiques del Campus de Montilivi i a les de Turisme i Educació del Campus del Barri Vell. A més, també s'examinen a Olot i Figueres.

El Campus de Montilivi s'han tornat a omplir de gom a gom amb l'inici de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Fins a 3.674 gironins s'examinaven des d'aquest dimarts al matí arreu de la demarcació, la majoria d'elles al Campus de Montilivi. També hi havia estudiants a les facultats d'Educació i de Turisme del Campus del Barri Vell.

La Dina és una estudiant que aquest matí ha començat les PAU i assegura que s'ha preparat els exàmens "una mica a última hora". Tot i així, assegura que domina més les assignatures específiques, que és on s'ha preparat millor per treure bona nota.

La Dina ha fet 2n de batxillerat a l'institut de Salvador Espriu de Salt (Gironès) amb la seva companya Jenny. Les dues joves estaven "nervioses" abans d'entrar a les aules perquè sabien que s'enfrontaven a tres dies decisius. Els resultats de les proves conjuntament amb la nota mitjana del batxillerat serviran per marcar la nota de tall que tindran per accedir a una carrera universitària.

En aquest cas, la Jenny anava una mica més relaxada perquè només necessita "un cinc" per entrar a la carrera que vol fer, una filologia. Per contra, la Dina ha de treure un 9 sobre 14 per arribar a la nota de tall i fer alguna carrera relacionada amb les ciències econòmiques. Per això sentia una mica més de pressió que la seva companya.

Formulari de llengua

Aquest any, els alumnes han hagut de respondre un formulari per saber la llengua que s'examinarien de cada prova. Es tracta d'un qüestionari anònim en què hi ha totes les matèries de les PAU i una casella per marcar el català i una altra pel castellà.

Una vegada els alumnes marcaven l'idioma que escollien en cada prova, els membres dels tribunals recollien una còpia dels formularis. D'aquesta manera, es pot tenir una previsió de quantes còpies calen de cada prova en un idioma o en un altre. A l'hora de repartir, els tribunals ho faran en funció de les respostes que hagin posat en cada matèria.

Exàmens concentrats a les facultats

Després que la pandèmia obligués a descentralitzar les seus on els alumnes s'examinaven de les PAU, aquest 2022 s'ha recuperat el model centralitzat. Per això dels 3.674 gironins que s'examinaven 2.852 ho feien a la ciutat de Girona repartits entre els campus del Barri Vell i de Montilivi.

A Olot hi havia una subseu a l'institut de Montsacopa pels alumnes de la Garrotxa, on s'han presentat 293 estudiants. A Figueres, les proves s'han repartit entre tres instituts (Alexandre Deulofeu, Olivar Gran i Narcís Monturiol) per acollir 524 alumnes de l'Alt Empordà.

El primer examen que han fet els futurs universitaris ha estat el de Llengua castellana i literatura. A partir de les dotze, serà el torn de la llengua estrangera i a la tarda començaran les primeres específiques. Les PAU es reprendran el dimarts a les nou del matí amb l'examen de Llengua catalana.