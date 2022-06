Alae El Hamidi, estudiant de l'institut de Castelló d'Empúries, s'ha proclamat guanyadora del VI Concurs d'Oratòria Juvenil de l'Alt Empordà, que s'ha celebrat aquest dissabte, 11 de juny, a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, i que ha reunit 23 estudiants de 13 centres de la comarca.

El jurat ha decidit reconèixer, en segon lloc, l'exposició de Dafne Pascual, de La Salle, i, en tercer lloc, la de Júlia López, del mateix centre. Els altres dos finalistes, que han rebut dos accèssits, han estat Adrián San Miguel, de l'institut Illa de Rodes, i Pablo Cano, de l'institut Narcís Monturiol.

Els 23 participants que han arribat a la semifinal ho han fet d'entre un total de 1200 alumnes de 4t d'ESO d'alguns centres de l'Alt Empordà. Com en altres edicions, els mateixos instituts havien celebrat un concurs intern durant el curs per decidir quins estudiants formarien part, finalment, de la jornada d'avui. Així doncs, l'oratòria és treballada a classe per tots els alumnes.

El Servei Educatiu de l'Alt Empordà ha estat l'organitzador de les semifinals, en què els 23 alumnes podien escollir entre aquests dos temes: 'Vivim en un món globalitzat?' o 'Les aparences enganyen?'. Tots han fet unes presentacions d'alt nivell, i el jurat ha hagut d'escollir cinc alumnes finalistes que han debatut, en tres minuts, sobre: 'L'afició: entreteniment o esclavitud?'.

A l'edició d'enguany, la convidada, com a ponent, ha estat l'actriu, locutora, presentadora i especialista en intel·ligència emocional, Andrea Montero. El seu discurs l'ha centrat a parlar de les emocions, la por escènica i en com, a vegades, sentim que el públic ens jutja, però que en realitat sempre és amable i ens regala el seu temps. "La por ve perquè te la poses a sobre, perquè la tens al teu cap, però hi pots negociar", ha insistit. Montero també ha volgut remarcar la importància de posar el focus a sobre d'un mateix i creure-hi. "Els joves que heu participat avui no sereu els mateixos abans i després d'això. Alguna cosa ha canviat dins vostre", els ha dit.

L'acte, que ha servit perquè estudiants de la comarca puguin demostrar les seves habilitats a l'hora de parlar en públic, ha finalitzat amb l'entrega dels guardons i diplomes. Entre d'altres, hi ha assistit el regidor d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí.