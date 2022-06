Un total de 640 alumnes de dotze escoles de la província de Girona, han participat a la segona edició del concurs La Mar de Net, el projecte educatiu del programa Pesca Neta, impulsat per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona en col·laboració amb la Fundació per a la Creativació.

Els estudiants d'entre 3r de primària i 2n d’ESO han aportat idees innovadores, respostes o solucions a la problemàtica de la gran quantitat de plàstics que arriben al mar, i n’han sorgit propostes singulars i realistes com les dues que finalment han estat premiades: la creació de bosses de compra fetes amb xarxes de pesca en desús, amb l’objectiu de reduir el plàstic (escola Forn d’Anells de Fornells de la Selva) o la reducció dels envasos d’un sol ús que s’utilitzen al menjador escolar del centre educatiu escola Pia de Salt.

L’objectiu de Pesca Neta és impulsar un projecte adreçat a centres educatius md’educació primària de la demarcació, per a convidar-los a portar a terme un itinerari educatiu per descobrir la tasca que duen a terme els pescadors recollint el plàstic que troben al mar. A partir d’aquest coneixement, els alumnes ideen projectes al seu entorn proper per tal de minimitzar l’impacte humà, tenir cura i protegir el nostre mar. Amb aquesta acció, també es posa en valor la tasca que 190 embarcacions i gairebé un miler de pescadors gironins fan cada dia per eliminar residus de la costa catalana. Les confraries que hi han participat són les de l’Escala, Roses, Port de la Selva, Cadaqués, Llançà, Blanes, Sant Feliu, Palamós i l’Estartit.

Diversos estudis indiquen que prop del 80% de la contaminació marina està provocada per plàstics, i aquests generen microplàstics que ingereixen els animals, fet que provoca danys irreparables a la biodiversitat marina. Des de fa anys els professionals de la pesca recullen la brossa que troben a alta mar en l’exercici de la seva feina, especialment plàstics, i amb Pesca Neta han unit esforços per conscienciar i eliminar els residus contaminants que estan presents al nostre mar.

La divulgació és clau per assolir la implicació de tots els actors

Les campanyes de difusió i l’organització d’activitat a les escoles són un dels mecanismes de Pesca Neta per donar visibilitat al projecte i a la tasca dels pescadors. El concurs la Mar de Net ha involucrat a alumnes, professors i famílies en la tasca de conscienciació a la ciutadania sobre la importància de la lluita contra la brossa marina i l’imprescindible paper del sector pesquer per la neteja dels nostres oceans.

El procés s’ha iniciat a les aules amb una sèrie de reflexions, idees i propostes per presentar solucions innovadores per fer front als reptes marcats pel projecte.

Més tard, els alumnes han pogut participar en diverses experiències immersives en diferents llotges de la costa gironina, on han pogut conèixer de primera mà el projecte Pesca Neta, resoldre dubtes i trobar-hi motius d’inspiració per a fer el seu projecte que contribueixi a la preservació del medi marí.

El lliurament de premis entre els equips finalistes s’ha fet al Casal del Pescador de Roses amb la presència del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, i l’alcalde de Roses, Joan Plana.

El projecte PescaNeta està finançat per fons europeus i cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) de Catalunya i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i forma part d’una convocatòria que ja s’ha renovat, garantint així la seva continuïtat.

A títol individual els pescadors gironins ja duen a terme sistemes de pesca sostenible i diferents actuacions relacionades amb la millora del medi marí, però agrupant-se sota la mateixa marca optimitzen esforços i resultats en l’objectiu de la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins.