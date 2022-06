El monestir de Sant Pere de Rodes ha acollit, aquest divendres, 10 de juny, l'acte inaugural de l’exposició resultant del projecte educatiu “Fem un museu!”, organitzada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura amb la col·laboració de l’Escola Les Clisques del Port de la Selva i l’Escola Puig d'Esquers de Colera. L’objectiu del projecte és apropar les celebracions del Mil·lenari als més petits i fer-los partícips de la història del Monestir.

Durant l’acte, les nenes i nens han fet un espectacle inaugural, una presentació del projecte i visites guiades a totes les persones visitants que s’hi han apropat al llarg del matí. L’alumnat, que des de fa unes setmanes ha pogut visitar el monestir i endinsar-se en la seva història i vida dels monjos, ha instal·lat el seu propi museu a l’antic refetor del monestir amb peces mai exposades que mostren el passat de Sant Pere de Rodes.

S’hi poden trobar, per exemple, els capitells que lluïen al monestir, un cap de l’apòstol que formava part de la portalada de l’església, un morter que potser va servir per cuinar els plats dels monjos i un alquerc per jugar durant les hores d’oci. Aquestes peces, algunes de les quals són originals i d’altres còpies, es mostren per primera vegada gràcies a la feina feta per les escoles.

"Fem un museu!" és un projecte col·laboratiu entre el servei educatiu del monestir i les escoles per exposar algunes de les peces del fons arqueològic del monestir en un museu construït de manera conjunta, on es treballen els valors del patrimoni com a constructors de memòria i de pau. Aprendre a estimar el patrimoni des de la infantesa és la garantia de la seva conservació mil·lenària.

L’exposició es podrà visitar durant tot l’any a la sala del refetor, annexa al claustre del Monestir.

Enguany, el Monestir de Sant Pere de Rodes celebra el Mil·lenari de la consagració de l’església, amb activitats culturals, literàries i musicals que s’allargaran fins a finals d’any. El tret de sortida de la celebració es va donar el passat 1 de maig amb la pujada dels nou pobles del Cap de Creus al Monestir, el concert de corals i la inauguració de l'exposició fotogràfica “Sant Pere de rodes. L’objectiu immortal”.