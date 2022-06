L’oratòria, una part de l’expressió que també es treballa a les aules

La comunicació és una de les claus del dia a dia, tant la verbal com la no verbal, però sens dubte hi juga un pes important l’oratòria: l’art de parlar en públic. Des de fa un temps, diferents centres educatius treballen aquesta part de l’expressió, com és el cas de La Salle Figueres.

Un equip de 4t d’ESO d’aquest centre figuerenc va guanyar, el mes d’abril passat, la primera edició de la Lliga de Debat La Salle Experience celebrada a La Salle Barceloneta, en la qual van participar més de 200 joves de diferents centres La Salle de tot Catalunya. El grup, format per la Yasmina, la Júlia, en Jordi, la Dafne i en Xavier i tutoritzat per Xavier Claparols, van participar en diferents tallers i un fòrum sobre la llibertat d’expressió i els drets humans.

Precisament, el tema del debat va ser sobre la necessitat que hi hagi límits en la llibertat d’expressió o no. Els figuerencs van haver de defensar el posicionament a favor que hi hagués límits, enfront de La Salle Gràcia que argumentava en contra d’aquesta limitació, quelcom que en Jordi descriu com «un tema no gaire complicat, perquè és un problema del qual se’n parla constantment i era bastant senzill poder treure’n arguments i poder defensar-los».

Abans d’arribar a la Lliga de Debat, van haver-se de preparar, ja que només coneixien el tema, però no el posicionament que els tocaria defensar i «vam haver de fer una recerca d’evidències que ens van permetre veure casos que desconeixíem i que ens van fer reflexionar» expressa la Yasmina, una de les components de l’equip guanyador. La Júlia afegeix que «algunes d’aquestes evidències potser no les fèiem servir, però les teníem per si l’altre equip sí que les utilitzava i poder-les refutar».

Referent al tema que van defensar, expressen que va coincidir amb el seu pensament i que la Júlia justifica dient que «creiem que, en alguns àmbits, sí que hi hauria d’haver límits i en uns altres no, defensàvem que no hi hagués un desprestigi social cap a una altra persona: el límit seria l’ofensa a l’altre» i afegeix que «el context repercuteix en la llibertat d’expressió». En Jordi explica que «el fet preparar les dues posicions ens va ajudar a tenir nous punts de vista».

Si hi ha quelcom que caracteritza el jovent d’avui dia és la seva activitat a les xarxes socials i haver crescut amb internet, un espai que sembla lliure de qualsevol límit i en què molta gent ho comparteix tot. Els membres del grup expressen que «en el nostre cas no creiem que sigui necessari que se sàpiga tota la nostra vida», tot i que afegeixen que «la resta d’usuaris tampoc estan obligats a veure-ho». En aquest sentit, la Júlia afirma que «s’ha de ser autoregulador de la teva intimitat i pensar en el futur quan penges alguna cosa, perquè pot afectar la teva reputació», tot referint-se a l’activitat laboral. A més, en Jordi exemplifica uns altres límits dient que «sempre es recomana no penjar la ubicació de casa teva, no penjar on ets fins que no has tornat a casa, perquè no se sàpiga que la casa teva està buida, etc.». Les xarxes molt sovint es converteixen en un refugi per a moltes persones, la Júlia les defineix com «un món paral·lel d’una vida artificial que està dins un mòbil, i molts joves l’utilitzen per fugir la vida real».

Malauradament, encara es dona poca veu al jovent i, tot i que hi hagi algun programa de ràdio que tracti amb una mirada jove temes d’actualitat, no és el més comú. La Yasmina explica que «malgrat que algunes vegades se’ns doni veu, no se li dona el mateix valor que a un adult, quan hauria de valer el mateix». En la mateixa línia, la Júlia diu que «ens podem trobar en situacions quotidianes en què pel fet de ser un adult té més valor la seva paraula que la nostra» i afirma que «fent aquest debat se’ns ha donat aquesta veu».

L’equip de La Salle Figueres està convençut que repetiria l’experiència «tot i la feina que hi ha al darrere». Exposen que «ha sigut una experiència molt bonica, fora de la nostra zona de confort i hem creat un vincle amb alumnes d’altres centres».