L’Ajuntament de Vilamalla i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà tornen a organitzar el casal d’estiu a la zona esportiva de la localitat. L’activitat es durà a terme els mesos de juliol i agost per a tota la mainada nascuda entre el 2010 i el 2018 en horari de matí.

Aquest divendres passat va tenir lloc la reunió informativa per a les famílies interessades a portar els seus fills al casal vilamallenc, que cada any ha gaudit d’una excel·lent resposta per la varietat de les seves activitats i el bon ambient generat entre l’equip de monitors i els joves participants.

El casal d’estiu té lloc entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, cada matí de dia laborable des de dos quarts de nou fins a dos quarts de dues. Les activitats es duen a terme a la zona esportiva municipal, que reuneix en un sol espai diversos equipaments com el pavelló cobert, la pista poliesportiva, les pistes de pàdel, la piscina i els camps de futbol. «L’any passat vam tenir una seixantena de nens i nenes en el torn de juliol, va ser un èxit. A l’agost, com és habitual, la xifra va baixar, però també hi va haver una bona afluència. L’equip del Consell Esportiu fa una gran feina i el resultat final és que la mainada s’ho passa molt bé», explica la segona tinent d’alcalde Pilar Martínez, regidora de Benestar Social, Cultura i Joventut.

Enguany, l’organització del casal vol engrescar els nens i les nenes amb una proposta vinculada a una aventura de viatge en el temps que els portarà a viure unes jornades intenses carregades de sorpreses i activitats divertides que potencien les relacions de grup.

El casal d’estiu de Vilamalla està adreçat principalment als joves del poble, però també en poden venir d’altres municipis, seran benvinguts, com ha passat sempre», afegeix Pilar Martínez.

Per als empadronats el preu setmanal d’assistència és de 31,50 euros o 87,50 euros si es queden tot el mes. En el cas dels no empadronats, el preu setmanal és de 45 euros i el mensual, de 175 euros. Els detalls de les inscripcions es poden formalitzar a www.cealtemporda.cat.

Ajuntament de Vilamalla