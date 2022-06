Un any més, els cursos que la UNED, la Universitat Nacional d’Educació a Distància, ofereix a la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres per a persones majors de cinquanta anys, han finalitzat amb gran èxit de participació.

I és que l’ampli ventall de varietats que s’ha ofert ha fet que moltes persones s’animessin a ser partícips de les diverses matèries que s’havien programat. «Jo crec que les persones que tinguin interès per aprendre, amb la UNED Sènior tenen una facilitat i possibilitat de fer cursos sense cap pressió. Només has de tenir interès per la matèria i assistir», expliquen en Robert Pallarès i la Teresa Oliva, matrimoni assidu als cursos de la UNED, ja que han realitzat matèries relacionades amb temes ben diversos, com música, matemàtiques, anglès, o aspectes mediambientals.

En aquest sentit, Teresa Oliva afegeix: «Hi ha una programació que nosaltres la podem dur a terme en aquesta edat, i que toca uns temes que, si no els tractes en aquest moment de la vida, queden estancats. T’obre moltes finestres».

Cursos per a tots els gustos

Cada any, la varietat de cursos que s’ofereix és extensa. Aquesta vegada, per exemple, s’han ofert un total de set matèries, com per exemple Descobreix els dòlmens i menhirs empordanesos, Empordà, Guerra Civil 1936-1939, o Tot un món de Pedra Seca: Enigmes i certeses.

Un altre dels cursos que s’ha impartit enguany és Literatura a l’Alt Empordà, que ha anat a càrrec del catedràtic Joan Ferrerós. «Parlàvem d’autors catalans, i també d’algun de castellà i de francès, que han tingut una referència intensa a la comarca», destaca Ferrerós.

En aquesta línia, cal destacar que el professorat de la UNED Sènior de l’Empordà són persones vinculades a la comarca, i que tenen un bagatge en les seves matèries. A la vegada, l’alumnat són gent amb ganes d’aprendre, d’adquirir coneixements, la qual cosa crea sinergies. «Els alumnes que venen són gent molt agradable. Són persones amb el pur afany d’aprendre. Tots ells tenen una experiència acumulada, i es pot establir un diàleg i això és molt interessant», subratlla Ferrerós.

Així mateix, «a part de la possibilitat d’obrir la finestra a coneixements, hi ha l’oportunitat de relacionar-te amb gent amb interessos similars», diu Teresa Oliva. «Gràcies a la UNED hem conegut persones que potser no hauríem conegut, i a les sortides ens ho passem molt bé», afegeix el seu marit, Robert Pallarès.

A més, un dels avantatges de la UNED Sènior és que es mariden les classes teòriques amb algunes de pràctiques, de tal manera que es trepitja territori. «Hem fet moltes sortides. Hem anat a veure ecosistemes i natura amb en Josep Maria Dacosta, hem anat a cellers, etc.», detallen Oliva i Pallarès. Una proposta singular fou la que es va fer en el marc del curs de Joan Ferrerós, ja que es van visitar espais vinculats al poeta Carles Fages de Climent, a Figueres i Castelló d’Empúries.

La festa de cloenda

Per finalitzar el curs 2021-2022 de la millor manera possible, aquest any se celebrarà una festa de cloenda, que tindrà lloc el 15 de juny, a les set de la tarda, al Pati de La Clerch. L’acte consistirà en una xerrada d’Isabel Guzmán, i una valoració del curs. També s’oferirà informació pel curs 2022-2023. Per acabar la celebració, hi haurà un tastet.

Tot i que els cursos d’enguany ja finalitzen, passat l’estiu la UNED Sènior tornarà a la Fundació Clerch i Nicolau amb noves ofertes. Val a dir que per plantejar-los, es té sempre en compte la veu dels alumnes.