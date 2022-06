A Kids&Us ensenyen el sentit de l’anglès i ho fan en anglès; acompanyen el seu alumnat en el camí cap a la maduresa, perquè estan convençuts que aprendre amb sentit és un dret fonamental dels nens i nenes. Kids&Us va néixer amb la intenció de canviar el món de l’aprenentatge de l’anglès i convertir-lo en una experiència única i integral i ho va fer amb la voluntat de fer les coses marcant la diferència. Així es va crear Natural English, una metodologia que no només permet als nens i nenes aprendre anglès tal com adquireixen la seva llengua materna, de manera espontània i natural, sinó que també té en compte les emocions i les converteix en un recurs a través del qual s’aprèn de manera significativa.

A Kids&Us Figueres són experts en l’ensenyament d’anglès per a nens i nenes i aposten per la qualitat i l’excel·lència en tot el procés d’aprenentatge. Aquest procés es basa en tres pilars: un mètode pedagògic únic i provat per a nens i nenes d’1 a 18 anys que creix al ritme de l’alumnat i l’acompanya fins que aconsegueix les més altes competències en l’idioma; una aposta d’alta qualitat irrenunciable, amb materials propis i formació del professorat en la metodologia Natural English de Kids&Us, i seguiment personalitzat de l’alumnat, amb reunions, tutories, informes trimestrals i eines de seguiment que reafirmen el compromís de Kids&Us amb les famílies.

A Kids&Us Figueres ja s’ha obert el període de matriculacions per al curs 2022-2023, el novè des que va obrir les portes per primera vegada a la població, l’any 2013.

La nova campanya de Kids&Us és testimoni del seu compromís amb els nens i les nenes d’arreu del món i és també el reflex de la seva raó de ser: que tots els nens i nenes aprenguin anglès amb sentit, en un entorn ple d’experiències educatives vitals i significatives que actuïn com a vehicle per explorar el món i transformar-lo, si aquest és el seu propòsit. Aquesta campanya mostra el potencial de creixement dels nens i nenes, la seva capacitat per empoderar-se i com es preparen per viure i explorar el món.

A Kids&Us, l’anglès s’adapta a les seves vides per fer-los créixer i enriquir-los, perquè puguin arribar a ser el que volen ser i a complir el seu propòsit, sigui quin sigui.