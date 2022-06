La 43a edició dels premis per a la joventut de l'Alt Empordà, organitzats per Òmnium Cultural, han estat dedicats a la figura del compositor català Pau Casals, en motiu el cinquantenari del seu discurs a l'ONU.

Com en altres edicions, el concurs ha premiat els millors treballs literaris, socials i científics, en una gala que va tenir lloc ahir, dissabte 4 de juny, al Teatre Municipal de Roses.

Els estudiants premiats han estat segons les tres categories establertes per Òmnium: primària, ESO i Batxillerat, juntament amb Cicles Formatius. En cada una de les categories, hi havia premis específics com el Maria Verdaguer de Recitació (primària) o el M. Àngels Anglada de Contes (secundària).

Alguns centres de la comarca com l'Institut Illa de Rodes, l'Institut Ramon Muntaner o el Centre Escolar Empordà han felicitat els seus alumnes a través de les xarxes socials.