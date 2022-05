La primera Fira de la Ciència Virtual ha posat en comú uns 600 estudiants de set instituts de l’Alt Empordà: Cendrassos, Olivar Gran i Ramon Muntaner, de Figueres; Castelló d’Empúries, Vilafant, Peralada i Llançà. Al llarg d’una setmana lectiva, del 23 al 27 de maig, tots ells han participat en diferents tallers per treballar diverses temàtiques.

Els joves de 1r de Batxillerat del Cendrassos han fet una pràctica de reproducció de garotes i els de 3r d’ESO una altra sobre el semàfor químic. L’Olivar Gran ha treballat amb un grup de 4t d’ESO la «pasta de dents elefants» i, amb un altre grup del mateix nivell, l’extracció de l’ADN del plàtan. El Ramon Muntaner ha presentat amb joves d’ESO la pràctica Juguem amb la densitat. De l’Institut Castelló d’Empúries, hi han participat tres grups d’ESO amb aquests temes: experiments amb plantes, assaig a la flama i llet màgica. Els alumnes de 1r d’ESO de Vilafant han buscat la resposta a la pregunta Per què flota la fulla d’espinacs?, i els de 3r han fet una pràctica a partir del plantejament On es troba el nostre ADN? Nois i noies de 1r d’ESO de Peralada han fet una pràctica sobre una depuradora casolana. I Llançà ha aportat, amb 1r d’ESO, el taller Un volcà al laboratori i, amb 3r d’ESO, L’aigua que puja.

La Fira de la Ciència Virtual és una iniciativa del grup de professorat de Ciències de l’Alt Empordà-Ciència Compromesa, que s’ha constituït aquest curs 2021-2022 amb l’objectiu de crear i compartir material científic entre docents.