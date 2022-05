Els alumnes de primer del cicle de Serveis en restauració de l’Escola d’Hostaleria de Figueres han desenvolupat durant el curs 2021-2022 l’I-Project, una proposta que tenia com a voluntat mostrar als estudiants les realitats del món professional a partir del mentoratge de diversos exalumnes. «Aquest projecte és un intent d’integrar diferents mòduls per tal que l’alumnat vegi en primer pla quin resultat poden tenir a la vida laboral», explica Iván López, el professor responsable del projecte. Afegeix: «Els estudiants realitzen tasques teòriques que moltes vegades no entenen per què les estan fent, i amb aquesta iniciativa la idea era que poguessin veure la utilitat».

Activitats durant el curs Recentment, l’I-Project ha posat el punt final amb una taula rodona que va servir perquè els alumnes descobrissin, de la mà d’exestudiants, les «bambolines» de l’actualitat de l’hostaleria, en concret dels serveis de restauració. Així mateix, es van fer unes entrevistes ràpides, de cinc minuts, de preparació pel món professional. Ara bé, l’origen del projecte es remunta al setembre. Des de llavors i fins ara, els alumnes han treballat propostes diverses. «Hem anat realitzant activitats setmanals, algunes molt vinculades a la preparació de l’I-Projecte, i altres per anar completant la seva presentació personal», diu López. En aquest sentit, cal detallar que durant tot el curs, cada alumne ha desenvolupat unes tasques al llarg de l’any i les ha anat plasmant en un blog personal a Internet. «Allà han fet la seva carta de presentació personal davant d’un empresari que era un exalumne», diu el professor responsable del projecte. Tot plegat ha causat un molt bon sabor de boca, i és que els alumnes «han estat molt contents en veure que la feina que han dut a terme tots i totes elles tenien una extrapolació a la vida diària. Tot el que han treballat a classe, el mateix any li han tret un profit. I si ho han fet molt bé i han dedicat moltes hores, han tret un benefici molt alt. A més, el projecte ha unit a tot l’alumnat, tant als que participaven diàriament, com als exalumnes», detalla Ivan López. Un canvi en el model formatiu L’I-Project s’emmarca en la voluntat de l’Escola d’Hostaleria de Figueres de promoure un aprenentatge diferent, més pràctic i proper al món laboral. «El Departament d’Ensenyament, i també l’alumnat, ens demanen que hi hagi un canvi de sistema a l’hora d’ensenyar. Llavors intentem ser pràctics i dur a terme projectes que uneixin mòduls i sistemes d’ensenyament, com són les metodologies actives actuals i projectes amb coses palpables, que siguin més entenedores per a ells», diu Iván López. És per això que després d’aquesta prova pilot amb els alumnes de primer de Serveis en la restauració, «el curs vinent intentarem extrapolar-ho cap a tot el cicle formatiu, i fer una setmana d’emprenedoria», conclou López.