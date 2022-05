Els premis Baldiri Reixac 2021-2022, de la Fundació Carulla, han premiat dos instituts empordanesos, el Cap Norfeu de Roses i el Ramon Muntaner de Figueres, pels seus projectes basats en les experiències d’aprenentatge per fer front a l’emergència emocional sorgida per la Covid-19, mitjançant llenguatges artístics. Així mateix, els premis també volen ser una eina per connectar la cultura i l’educació tot construint respostes per a nous reptes socials.

Roses impulsa la coeducació emocional a través de l’art Les arts poden canviar el món L’Institut Cap Norfeu de Roses ha resultat premiat pel projecte Vibrar’t Era, una iniciativa duta a terme pels alumnes de 4t d’ESO, basada en la coeducació emocional a través de l’art. La proposta, liderada per l’artista Laia Rosés i amb el suport de l’Ajuntament de Roses, té com a objectiu aconseguir la reflexió i la reformulació de les normes dominants de gènere en la població jove, així com prevenir la violència masclista i respectar l’àmplia diversitat afectivosexual. Per treballar tots aquests aspectes s’han dut a terme diversos tallers molt actius i basats en l’expressió i la interpretació de les emocions, sentiments o pensaments a través dels moviments, l’escriptura, el teatre i les arts. Val a dir que, tot i que el guanyador dels premis Baldiri Reixac ha estat l’Institut Cap Norfeu, dos centres de secundària de Roses més també han dut a terme el mateix projecte. «Música i Joguines per recordar» és finalista dels premis Baldiri Reixac Recordar amb joguines i música L’Institut Ramon Muntaner de Figueres, ha resultat guanyador amb Alzheimer: joguines i música per recordar, un projecte que pretén ajudar a recordar a persones amb Alzheimer a través de les joguines. La iniciativa s’ha pogut dur a terme amb la col·laboració del Museu del Joguet de Catalunya i l’Associació de malalts d’Alzheimer de Figueres. Aquesta és una proposta transversal, ja que ha implicat diversos alumnes del centre i diferents matèries, com les llengües catalana i castellana, i les arts plàstiques. Així mateix, la iniciativa, a més de vincular i establir una relació de suport mutu entre els estudiants i les persones que tenen Alzheimer, també ha volgut explorar com els jocs i les joguines poden esdevenir una eina útil per treballar la memòria i els records. Els premis Baldiri Reixac 2021-2022 han premiat un total de vint projectes de diversos centres educatius d’arreu de Catalunya, d’un total de quaranta finalistes.