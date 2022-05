Centenars de persones han celebrat aquest dissabte "amb l'ànim molt alt" una nova edició de la Bressolada. Alumnes, pares i professors s'han trobat per reivindicar la festa d'aquestes escoles que ensenyen en català a la Catalunya del Nord. Tot plegat després de dos anys sense poder-ho fer per les restriccions obligades per la pandèmia. L'estany de Sant Esteve del Monestir s'ha convertit, de nou, en un espai on s'han fet desenes d'activitats, entre les quals concerts, xerrades o un dinar popular. La directora general de la Bressola, Eva Bertrana, ha reivindicat la importància d'aquests centres i més després de la polèmica amb l'Ajuntament de Perpinyà que intenta evitar que obri el primer liceu en Català a la ciutat.

Bertrana, ha explicat que estan molt satisfets de la resposta que hi ha hagut per part de tota la comunitat educativa de les diferents Bressoles. En aquest sentit, destaca que el divendres ja tenien una reserva de més de 600 dinars, malgrat que el gruix dels assistents no compren el tiquet fins el mateix dissabte. "La veritat és que hem quedat sorpresos de la implicació de la gent i les ganes que tenien que es tornés a celebrar la Bressolada", ha assenyalat la directora de la Bressola. I és que el dia que ha fet també ha acompanyat. Un sol radiant i forta calor que ha fet que els centenars d'assitents a la festa de les escoles en català de la Catalunya Nord es resguardessin a les poques ombres de l'estany de Sant Esteve del Monestir.

"Cal seguir reivindicant l'escola en català i la necessitat que no es perdi la llengua a la Catalunya del Nord", ha reclamat Bertrana. Un dels conflictes oberts que té la comunitat educativa és amb l'Ajuntament de Perpinyà que va evitar que obrís el primer liceu en català a la ciutat, malgrat que tot estava tancat. La justícia francesa, però, va suspendre el dret de preempció exercit pel consoistori fet que va fer posicionar el Departament dels Pirineus Orientals a favor de la Bressola.

En concret, el Departament assegura que està al costat de la Bressola en relació al conflicte amb l'Ajuntament pel projecte de liceu i considera que la decisió judicial "confirma el caràcter injust de la decisió de Perpinyà". En un comunicat, el Departament assenyalava que ja va alertar el 15 d'octubre que l'Ajuntament no aportava cap projecte d'interès general i que la seva oposició no era "admissible". En aquest sentit, recorden que fa més de 20 anys que treballen amb la Bressola i demanen que els tràmits per fer realitat el projecte es reprenguin des de la "serenitat"

Activitats durant tot el dia

La festa de la Bressolada ha arrencat a les 10 del matí amb el pregó a càrrec de la cofundadora de La Bressola i fundadora de l'editorial Trabucaire, Maria-Àngels Flaqué, que, a més, va ser la primera mare d'una alumna. Després del discurs, ha estat el moment dedicat als més petits amb la cantada de l'Animalari Urbà. Els nens i nenes de les escoles i el col·legi han recitat els poemes musicats d'Enric Larreula.

Com és habitual, al migdia s'ha fet un dinar popular i parades de menjar i beure organitzades per les escoles i associacions de famílies. També hi ha hagut l'actuació dels Castellers del Riberal, el Ball de Bastons i els Sorollosos d'Aire Nou de Bao. La jornada ha continuat amb un espectacle del Tortell Poltrona.

Pels volts de les quatre de la tarda s'ha fet una xocolatada popular i hi ha hagut l'actuació de Ramon Gual que ha ofert el seu repertori de danses i cançons. Finalment, per acabar la festa, a partir de les cinc s'ha fet una sessió de DJ's. A més, durant tota la jornada també s'ha pogut gaudir d'una mostra d'entitats de la Catalunya Nord.