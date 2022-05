Les direccions de les escoles públiques gironines consideren "inacceptable" haver de gestionar l'hora de lleure que preveu Educació durant les tardes del mes de setembre. En aquest sentit, acusen el Departament de "falta de coneixement tècnic" dels centres i demanen que la conciliació familiar "no recaigui en el paraigües de les direccions" de les escoles. En un comunicat, assenyalen que començar abans el curs "no és un problema", però no entenen que estigui relacionat amb un canvi de jornada escolar durant tot el mes de setembre, "i més quan el Departament justifica la conciliació familiar per imposar les activitats de lleure".

Per tot això, alerten que la mesura és "del tot inviable" i exigeixen al Departament d'Educació i al conseller Josep González-Cambray que rectifiqui. L'escrit recorda també que és conegut per part de tots els agents educatius, que la manca de recursos personals per atendre la inclusió escolar, "està posant en perill la qualitat educativa individual i del conjunt, i en ocasions, la convivència i l'atenció personalitzada". Per això, els directors gironins no entenen que una decisió "que comporta una nova despesa d'un import significatiu, es faci sense primer donar resposta a les necessitats reals i prioritàries que té l'escola durant l'horari lectiu". Els directors proposen que el pressupost previst per a l'organització de les activitats de lleure de les tardes de setembre es destini a atendre les necessitats d'inclusió escolar. Finalment, els directors i directores de centres públics gironins deixen constància de la "preocupació pel grau actual de desconnexió amb el Departament que s'està generant" i que no havien "viscut mai abans".