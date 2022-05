Figueres declara desert el Premi Pallach per segon cop des que es va instaurar

El jurat del Premi d’Experiències Educatives Josep Pallach ha decidit declarar deserta l’edició del 2021-2022 perquè s’ha presentat una única candidatura que no complia part dels requisits que exigeixen les bases. L’Ajuntament de Figueres va instaurar aquests guardons el 2002, amb l’objectiu de recuperar l’antic i desaparegut Premi d’Experiències Pedagògiques Alt Empordà (1983-1994). El premi està dotat amb 5.000 euros i vol fer un reconeixement a les experiències educatives innovadores relacionades amb valors com els drets humans, les relacions humanes, la democràcia o l’educació per a la pau, entre altres.

Des que es va celebrar la primera edició del Premi d’Experiències Educatives Josep Pallach, només una vegada havia passat que es declarés deserta la convocatòria, va ser el curs 2009-2010 i el jurat va considerar que cap dels projectes presentats tenia prou qualitat. Aquest anys es compleix la dissetena edició. El regidor d'Educació de Figueres, Josep Alegrí, va informar en el darrer ple ordinari, responent a una pregunta del regidor de Junts Josep Maria Bernils, que l'organització dels premis s'ha plantejat fer una modificació de les bases per tal d'arribar a com més centres educatius millor. "El que ens hem trobat en aquesta darrera convocatòria ha estat una desagradable sorpresa, per l'escassa participació", va anotar Josep Alegrí, el qual també va afegir que és molt important fer una crida a les escoles i els instituts perquè no deixin passar l'oportunitat de presentar projectes al Premi d’Experiències Educatives Josep Pallach. "Volem que els centres se sentin interpel·lats i per això cal replantejar les bases", va concloure el titular de l'àrea d'Educació.