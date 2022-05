Decepció a l'Escala per la nova negativa d’Educació a oferir un cicle formatiu

Com un gerro d’aigua freda. Així és com ha rebut l’Escala la nova negativa del Departament d’Educació a oferir un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) al municipi. No és la primera vegada que els deneguen la petició, ja que el curs 2017-2018 tampoc els el van concedir.

En aquell moment van demanar un cicle de grau mitjà orientat en Serveis de Restauració, que comptava amb el suport del teixit empresarial, però el van denegar amb l’argument que els temes relacionats amb hostaleria i restauració es volien aglutinar a Figueres i Girona.

Enguany, van demanar un cicle formatiu de Sistemes Informàtics perquè, com explica la regidora d’Educació, Maite Cortés, «és un grau d’especialitat més polivalent que et permet optar a diversos graus superiors i de cara al món laboral tens més opcions». A més, a l’Escala ofereixen un PTT d’auxiliar de vendes, un pla de transició al treball previ al grau mitjà, que també va en la línia del Cicle Mitjà. «Tot encaixava», afirma Cortés. De fet, fins i tot si no els concedien aquest, en demanaven un d’Administratiu que en aquesta ocasió esperaven que s’acceptés perquè, com declara Maite Cortés, «fa uns sis anys teníem un grau mitjà d’administració a l’Escala, i el vam tancar per falta d’alumnat». I des d’aleshores hi ha la necessitat d’aquest grau mitjà.

Des de l’Ajuntament denuncien que aquesta manca d’oferta genera un greuge comparatiu amb altres municipis de les mateixes dimensions, ja que l’Escala és dels únics municipis de l’Empordà amb més de 10.000 habitants que no disposa d’un CFGM. I com apunten des de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament i des de la direcció de l’Institut El Pedró, aquesta situació «aboca a una desmotivació d’un segment important de joves que no tenen prou mitjans per accedir a ofertes formatives postobligatòries fora del municipi». Com explica la regidora, «no tot l’alumnat està preparat per anar a fer batxillerat», i denuncia que l’Escala acull alumnes d’altres pobles del voltant, «i no pot ser que després de l’ESO no tinguin més oferta educativa que els batxillerats estàndards», ja que tampoc disposen de batxillerats específics. A tot això, cal sumar-hi els problemes de transport que pateix l’Escala, com molts altres pobles de l’Empordà.

Tant l’equip directiu de l’Institut com l’inspector i l’Ajuntament veuen la necessitat d’oferir un CFGM a l’Escala. Però, tot i que els serveis territorials de Girona i l’inspector «han fet tot el que estava a les seves mans i ho veien amb bons ulls», des de Barcelona se'ls ha denegat «sense cap motiu», tal com explica Cortés. Com manifesten des de l’Ajuntament, «ho trobem molt estrany, perquè altres municipis semblants com Castelló, Torroella, la Bisbal o Llançà en tenen».

El Departament d’Educació no ha comunicat de manera oficial la decisió presa, ni a l’Ajuntament ni a la direcció de l’Institut. Va ser la mateixa directora, Maria Rosa Albert, qui va demanar informació en assabentar-se que s’havien adjudicat els graus mitjans, i va ser quan van comunicar-li la negativa, sense cap motiu concret. Fins al dia 19 d’aquest mes no té una entrevista amb el coordinador de cicles per conèixer-ne els motius reals.

Reacció unànime del plenari

A causa d’aquest descontentament, el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció contra aquesta decisió, on declaren que «l’Ajuntament de l’Escala no comprèn la negativa a una necessitat fonamentada pel mateix consistori i la direcció de l’Institut», d’acord amb el gran nombre de joves que vol continuar estudiant al municipi i no té cap opció.