L’Institut Cendrassos de Figueres llança el seu primer mini satèl·lit

Un equip de cinc alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Institut Cendrassos de Figueres va ser l'únic representant de la demarcació de Girona que va classificar-se per al llançament del seu mini satèl·lit, en la competició CanSat, promoguda per l'Agència Espacial Europea. CanSat és una iniciativa en la qual grups d'estudiants d'educació secundària de tota Europa han de dissenyar, construir i llançar un mini satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc. El repte consisteix a desenvolupar tots els subsistemes principals que es troben en un satèl·lit (energia, comunicacions, sensors, etc.) i encabir-los en el volum i forma d'una llauna de refrescos.

Joves promeses de l’enginyeria creen un nanosatèl·lit en una llauna de refresc D’uns 50 equips, només 18 representants van classificar-se per al llançament. L’equip, que es va presentar amb el nom de Kandrassos, estava format per Jana Planas, Pep Roura, Dana Calugaru, Adrià Torrent, Nicolás Ortiz que van comptar amb l’assessorament del seu mentor Frede Luque, professor de tecnologia del centre. Per a realitzar aquest projecte l’alumnat va fer una crida a partir de la plataforma Verkami a particulars i empreses de la comarca de l’Alt Empordà. Van ser diversos els particulars i les empreses que van aportar fons, però només una a aconseguir que el seu logo anés als núvols amb el Cansat. Big Safebox Data especialistes en sistemes eficients de còpia de seguretat al Cloud a l’Alt Empordà va fer l’aportació suficient perquè el seu logo es gravés en el minisatèl·lit. Es tracta d’una empresa que destaca per la confidencialitat, eficiència i fiabilitat en tots els processos que implementen als seus clients. Dissabte 7 de maig es va fer el llançament dels coets que portaven els minisatèl·lits construïts i programats per l’alumnat. L’Equip Kandrassos va aconseguir amb èxit la majoria de les seves missions: el seu cansat va desplegar el seu paracaigudes, va ser recuperat per l’equip i va emmagatzemar dades correctament. Ja es van fer via Meet l’exposició dels resultats de tots els equips i ara només cal esperar a saber qui serà el representant de Catalunya en la final de Granada els dies 24 i 25 de maig. Enguany a la fase de Catalunya l’ha organitzat l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració dels Departaments de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, i d'Educació de la Generalitat de Catalunya i d'ESERO Spain.