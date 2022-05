El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) amplia el termini per a sol·licitar les beques del curs 2022-2023 fins dilluns que ve, 16 de maig, amb l'objectiu de "donar resposta al gran nombre de sol·licituds".

Segons ha informat el Ministeri a través d'un comunicat, el termini inicial tenia previst finalitzar el passat dijous 12 de maig, no obstant això, davant l'"èxit de la convocatòria", s'ha decidit ampliar el termini cinc dies més.

D'altra banda, Educació ha explicat que el motiu de l'avançament de la convocatòria respecte a anys anteriors --enguany són quatre mesos abans-- ha estat motivat amb l'objectiu que els alumnes "sàpiguen abans del període de matriculació si compleixen amb els requisits econòmics per a rebre aquestes ajudes".

Des de l'obertura del termini, que va tenir lloc el passat 30 de març, més d'1.127.000 estudiants han sol·licitat ja la seva beca, "una xifra per sobre de la mitjana dels últims cinc últims anys", ha subratllat.

Així mateix, el MEFP ha recordat que els estudiants que vulguin demanar aquestes ajudes han de fer-ho en el termini indicat, "malgrat que encara no sàpiguen què estudiaran ni quines notes trauran aquest curs o, fins i tot, si no saben si continuaran la seva formació".

En un primer moment se'ls sol·licitaran algunes dades provisionals que "podran modificar més endavant". Tota la informació està disponible a la pàgina web de beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Igualment, "per evitar problemes de saturació del sistema", el Ministeri ha recomanat no apurar els terminis de les gestions i ha reiterat que les beques i ajuts a l'estudi "són una de les principals eines per a garantir la igualtat en l'accés a l'educació i una de les polítiques educatives prioritàries del Govern".

El pressupost destinat a les beques ha augmentat un 45 per cent, de 1.472 milions el 2017-2018 a 2.134 milions el 2022-2023.