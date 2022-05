Fa dos anys, l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, es va enrolar en un projecte Erasmus+ juntament amb tres instituts més, d’Itàlia, Alemanya i Turquia. Aquest projecte tracta el tema de la moda des del punt de vista de la sostenibilitat: Fashion, Sustainability and Awareness, però la pandèmia va obligar a suspendre’l provisionalment. El novembre va tenir lloc la primera mobilitat a Turquia, i els professors del Ramon Muntaner encarregats del projecte van anar-hi per acabar d’enllestir els objectius i les activitats que s’havien de realitzar juntament amb els professors dels altres tres països.

Aquest abril, finalment, l’institut figuerenc ha pogut exercir d’amfitrió de divuit alumnes (sis de cada país) i sis professors, per començar les activitats pactades amb antelació. «Aquesta segona mobilitat ha sigut un èxit i tant les famílies com els estudiants i els professors van gaudir d’una experiència única en la qual van poder fer servir l’anglès com a llegua vehicular i van aprendre de les diferents cultures i compartir la nostra pròpia», expliquen els professors responsables del projecte a l’Institut Ramon Muntaner. Els alumnes de Figueres van fer de guies turístics per la seva ciutat i van explicar als estudiants estrangers curiositats i fets importants. A més, plegats van visitar el Museu Dalí i van tenir la sort de coincidir amb la festa major de Figueres. Així mateix, es van organitzar sortides culturals a Barcelona, Girona i a la comarca de la Garrotxa.