El Departament de Recerca i Universitats ha rebaixat fins als 18,46 euros per crèdit les matrícules dels graus d'experimentalitat alta (C) i mitjana (B), així com dels màsters habilitants. En el cas dels primers, la rebaixa és de més d'un 30% ja que actualment tenen un cost de 27,67 euros, mentre que en el cas dels segons, la reducció és superior al 26%, ja que el preu actual són 25,04 euros. La reducció també se situa al voltant del 30% pel que fa als màsters habilitants, que són aquells necessaris per exercir determinades professions com la de professor de secundària. No es toquen els preus dels graus d'experimentalitat baixa (A), de 17,69 euros; ni els de la resta de màsters oficials, que és de 27,67 euros.

Aquesta proposta de preus públics serà vigent a partir del curs vinent, és a dir, a partir del setembre. D'aquesta manera, tots els estudiants que facin la matriculació per cursar estudis universitaris el curs 2022-2023 ja es beneficiaran de la rebaixa. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha dit que l'objectiu és aconseguir un sistema més equitatiu i evitar el biaix econòmic. "Qe ningú pugui continuar decidint quina carrera fa segons les possibilitats econòmiques", ha manifestat. D'aquesta manera, a partir del pròxim curs només hi haurà dos preus públics pels graus universitaris, ja que se suprimeix el grau C, el de més experimentalitat i més car, que engloba carreres de ciències de la salut i enginyeries. Aquest i el B (mitjà) es fusionen en un únic grau, mentre que es manté el d'experimentalitat baixa. La consellera ha posat com a exemple la carrera de Medicina. En aquest cas, un alumne que l'estigui cursant aquest curs haurà pagat 1.660 euros i el curs vinent en pagarà 1.107, 553 euros menys. Pel que fa als d'experimentalitat mitja, com Periodisme, l'estudiant s'estalviarà 395 euros. Geis ha destacat que es tracta de la tercera rebaixa de preus públics consecutiva, després que fa dos cursos es reduís un 30% el preu de tots els graus i màsters i el passat es fes una rebaixa del 40% dels màsters públics. Pel que fa als beneficiaris de les beques equitat, a partir del pròxim curs optaran a preus per crèdit per sota dels sis euros en els graus i de 15 pel que fa als màsters. En concret, pels graus d'experimentalitat alta pagaran entre 3,69 i 5,54 euros -segons el tram de les beques-; i pels d'experimentalitat baixa entre 3,54 i 5,31 euros. Els màsters que habiliten per exercir una professió tindran un cost d'entre 13,85 i 14,77 euros per crèdit. En línies generals, la bonificació va del 70 al 80% dels preus públics. 27,5 MEUR de cost Geis ha destacat que el cost que suposa aquesta rebaixa dels preus públics l'assumirà la Generalitat en la seva totalitat. Aquest serà d'uns 27,5 MEUR. La consellera ha emfatitzat que les universitats no hauran d'assumir en cap mesura la rebaixa dels preus públics i ha reiterat l'objectiu d'arribar als 1.300 MEUR de finançament. Geis ha afirmat que amb aquesta proposta es dona compliment al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i al pla de Govern. A més, ha recordat que la setmana passada es va aprovar la ILP que blinda la rebaixa dels preus públics i que fixa que s'haurà d'arribar als 17 euros per crèdit en tres anys. En aquest sentit, Geis ha dit que no pot saber quines seran les possibilitats pressupostàries que hi haurà els propers anys però ha expressat la seva voluntat que els preus puguin continuar reduint-se fins arribar a l'objectiu final en tres cursos. Com ja va fer al Parlament, ha insistit que la proposta de la Generalitat va més enllà del que es va marcar l'Estat, que va establir els 18,46 euros per al proper curs.