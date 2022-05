L’escola Santiago Ratés de Vilajuïga celebra aquest any el 50è aniversari de la seva inauguració, l’any 1972. Per a commemorar aquesta efemèride, des de l’Ajuntament, a través d’una comissió formada per membres de la direcció de l’escola, de l’AMPA, exalumnes i exmestres, s’ha organitzat una jornada festiva prevista pel diumenge 12 de juny.

La diada, oberta a la participació de tothom, especialment d’aquelles persones que han estat vinculades a l’escola en algun moment de la seva vida, començarà a les 10 del matí. A dins de l’escola, que estarà guarnida per a l’ocasió, s’hi podrà veure una exposició dels 50 anys de vida i una mostra de treballs d’antics alumnes. Al migdia hi haurà els parlaments institucionals, en els que es recordarà la trajectòria del centre educatiu, un pilar fonamental per la vida del municipi, i en acabat hi haurà una fotografia de família i un aperitiu per als assistents. Durant tot el matí es faran partits de voleibol, tot recordant la vinculació d’aquest esport amb l’escola, així com un photocall a càrrec de l’AMPA. El dissabte següent, 18 de juny, està previst que l’AMPA organitzi una festa d’exalumnes, amb sopar i música. Des de l'Ajuntament s'ha convidat a tots els alcaldes i alcaldesses dels pobles que havien format part de l’agrupació educativa els anys 70 i 80. Aquests són Garriguella, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà. L'organització fa extensiva la invitació a tots els exalumnes d’aquests municipis que van passar per l’escola de Vilajuïga durant la seva etapa formativa. Ajornament de la data La commemoració d’aquest aniversari estava prevista pel 23 de gener, coincidint amb la festivitat local de Sant Sebastià i també amb la data de la inauguració de l’escola l’any 1972, però la sisena onada de la Covid-19 i les restriccions sanitàries van ser un motiu de pes perquè la comissió prengués la decisió d’ajornar la festa.