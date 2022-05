Fàtima Bosch: «Cal incentivar la recerca entre els joves, és el futur»

«És un honor tenir uns premis, amb el meu nom, que tinguin com a objectiu incentivar la ciència entre els estudiants. Quan m’ho van demanar em va fer molta il·lusió» remarca Fàtima Bosch Tubert, Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular i directora del CBATEG. Els primers Premis Fàtima Bosch de treballs de ciències de Batxillerat han estat promoguts per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Empordanesos, entitat que també impulsa els premis Albert Compte de Recerca i Josep M. Álvarez de Medi Ambient de l’entitat Iaeden.

Fàtima Bosch (Figueres, 1957), procedent d’una família d’agricultors del poble d’Espolla, investigadora i professora de la UAB des de 1984 en què va entrar com a professora col·laboradora en Veterinària. Ha estat pionera en teràpia gènica, sempre amb la mira posada en la cura de la diabetis. En 1990 va crear el primer laboratori d’animals transgènics a Espanya, en la UAB, que en 2003 es va convertir en el CBATEG, centre de la UAB que dirigeix des de llavors, amb importants resultats científics a escala mundial. «Jo vaig estudiar a l’institut Ramon Muntaner de Figueres, que era l’únic que hi havia llavors, i tinc molts bons records. D’allà va sortir gent boníssima, estic molt agraïda de Figueres i pujo a Espolla tant com puc els caps de setmana».

Fàtima Bosch és professora a la Universitat Autònoma de Barcelona de l’assignatura de teràpia gènica que té aquest any 125 alumnes. Sobretot es dedica a la recerca i per aquest motiu vol col·laborar amb els instituts de la comarca i intentar promoure que la gent es vulgui dedicar a la recerca, sobretot els joves.

En aquesta primera convocatòria es van presentar 13 treballs dels instituts: Cendrassos, Olivar Gran, Narcís Monturiol, Vilafant, Llançà i Cap Norfeu. Cal assenyalar que el 77% dels participants són dones. «Avaluar tots els treballs per mi va ser un repte, acostumada a un altre tipus d’estudis. Aquests eren treballs senzills de gent molt jove, però molt macos, molt imaginatius i això és el que m’ha agradat. Tots estaven molt bé. Alguns destacaven molt i quan ens vam reunir els companys del jurat vàrem coincidir des del principi». El Jurat del Premi estava compost també per Albert Bramon Planas, catedràtic emèrit de Física Teòrica per la UAB; i Xavier Colomer Teixidor, professor d’ensenyament a secundària i politòleg per la UPF.

El primer premi va ser pel treball Emergència climàtica: l’escalfament de la mar modificarà la reproducció i el creixement dels musclos?, de Martina Serra de l’IES Vilafant. El segon premi va recaure en el treball Cambra de boira. Física experimental, d’Abel Márquez de l’institut Cendrassos de Figueres, i el tercer premi va ser per al treball La música t’ajuda a sentir les matemàtiques?, de Diana del Moral de l’IES Cendrassos. Tots tres guardonats tindran l’oportunitat de rebre una visita personalitzada al Laboratori d’Enginyeria Genètica Animal i Teràpia Gènica, situat al campus de la UAB i dirigit des de la seva creació l’any 2003 per la Doctora Fàtima Bosch. «Vam oferir als estudiants la possibilitat de fer la visita i també un petit training per a professors d’institut de la nostra àrea i especialitat, per parlar sobre teràpia gènica, animals transgènics. Es tracta d’intentar ajudar en el que podem des de la universitat».

Bosch es va sentir atreta pel món de la recerca des de molt jove. Va estudiar Farmàcia i només d’acabar el Doctorat, va entrar al departament de Bioquímica i Biologia de la UAB: «Des de llavors la meva vida està consagrada a la recerca i que sigui per molts anys. La recerca ocupa el noranta per cent de la meva feina». Recentmem, va ser triada nova acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB). L’acte d’ingrés, el 31 de març passat, suposa el just reconeixement a la seva llarga i brillant trajectòria científica i les seves aportacions a l’aplicació de les tècniques de generació d’animals transgènics i de teràpia gènica per a l’estudi de la fisiopatologia i del tractament de diverses malalties i alteracions metabòliques i neurodegeneratives.

«És el futur incentivar la recerca entre els joves. Es necessita que hi hagi vocacions de gent que vulgui dedicar-s’hi. De l’Empordà han sortit persones que han tingut i tenen posicions rellevants en el camp de la ciència i s’ha de continuar promovent el talent a l’Empordà».

Fàtima Bosch assenyala que «cada vegada a les carreres hi ha més dones que homes i és un orgull, però hi ha poques que arriben a tenir càrrecs de lideratge. Actualment, si demostres la vàlua, tens les mateixes oportunitats si ets home o dona». Bosch es va referir també a les sortides professionals pel que fa als estudis de ciències: «Ara hi ha un canvi de paradigma, la gent fa molta recerca i se’n va a la indústria biotecnològica o biomèdica on hi ha moltes sortides professionals».