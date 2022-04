Les propostes joves sobre l'acció climàtica ideades des d'un institut de Figueres

Alumnes i professors del grup de treball Projecte Icària de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres han fet un videoclip amb una cançó de creació pròpia, amb l’objectiu de combatre el canvi climàtic. Han presentat el seu treball a la vuitena edició del concurs de vídeos joves per canviar el món, Kabua, que és una plataforma d’acció social on es tracten temes de sensibilització.

El Monturiol és un dels vuit centres seleccionats a les comarques gironines per dinamitzar una exposició basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Ho fa a través del projecte Icària, una iniciativa de la Coordinadora d’ONG Solidàries i de la Diputació de Girona. Per promocionar els ODS, els alumnes del projecte Icària s’han encarregat de proposar projecte que farien a Figueres sobre sostenibilitat i medi ambient, per exemple construir molins de vents als centres educatius per fer-los més sostenibles. Al capdavant d’aquest programa innovador del Narcís Monturiol hi ha quatre professors, Neus Pagès, M. Àngels Vila, Albert Alegrí i Gina Giménez.

L’equip d’Icària també disposa d’un canal de reporters que des de fa setmanes treballa en l’organització de la feina de difusió del seu projecte sobre els ODS. El centre va ser escollit per participar en la fase de pilotatge d’aquest projecte, una proposta impulsada pel Departament d’Educació. «Ha resultat ser una iniciativa engrescadora» apunta el professor Albert Alegrí.

Un dels primers treballs ha consistit a crear un vídeo amb una lletra destinada a sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura del nostre entorn. Quirze Puigdevall n’ha arranjat la base musical. Per a l’enregistrament de la cançó han comptat amb la col·laboració de diversos alumnes del centre: Violeta Leal, Laia Llagostera i Roc Carreras. El resultat és el videoclip de la cançó Toxic x Icària, una versió de l’original anglesa Toxic Friends de Boywithuke.

«Dins el grup d’alumnes del projecte Icària en tenim que els agrada la música i editar vídeos. Han aconseguit engrescar la resta i els professors, que també apareixen al vídeo. Pel concurs nosaltres vam escollir el tema de fer un món millor», explica Alegrí. «És una cançó que els mateixos alumnes han fet i editat, encara no l’hem estrenada, però la posem quan entrem i sortim, a l’institut».

Amfitrions de l’exposició «Made in Figueres»

Dins el marc d’Icària s’aborden tres projectes: El primer és promocionar els Objectius de Desenvolupament Sostenible; el segon impulsar un Canal de Reporters i el tercer bloc ha consistit a ajudar a produir i dinamitzar l’exposició Made in Figueres, instal·lada al Museu de l’Empordà dins el marc de Fires. «Hi hem estat treballant conjuntament per poder fer visites guiades a alumnes de 3r d’ESO d’altres centres de Figueres» explica el professor Albert Alegrí. El Museu va contactar amb el centre i també un alumne del cicle de mecànica del centre va restaurar una de les motos que hi han exposades.