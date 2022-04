L'Institut Alexandre Deulofeu ha estat el guanyador de la primera edició del Concurs de Poemes Visuals, organitzat per l'Associació Comerç Figueres. El centre ha rebut el val bescanviable per pintar el poema visual guanyador en un dels murs de la ciutat de Figueres, en l'acte que s'ha fet aquest migdia a l'Auditori dels Caputxins.

A partir de dos quarts de dotze, alumnes, docents i famílies han anat omplint els seients dels Caputxins per descobrir els guanyadors de la primera edició del concurs. L'acte ha començat puntualment a les dotze, tal com estava previst, amb les intervencions del regidor d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Figueres, Josep Alegrí, i del president de Comerç Figueres, Frederic Carbó. En el seu discurs, Alegrí ha destacat la importància de saber combinar "cultura, comerç i educació" i ha celebrat la proposta de l'associació comercial, col·laborativa amb els centres educatius de la ciutat. D'altra banda, Carbó s'ha mostrat agraït amb la rebuda que ha tingut el concurs i ha manifestat que espera poder celebrar-ne més edicions.

Posteriorment, ha pres la paraula l'escriptora i poetessa, Montserrat Cufí, que, com a membre del jurat, ha explicat com ha valorat les més de trenta obres presentades. A més d'ella, el segon tinent d'alcalde, Jesús Quiroga, i Francesc Llopis, de la llibreria Bookman de Figueres, han decidit les obres guanyadores.

Els 14 centres participants (Cor de Maria, La Salle, Escolàpies Figueres, Escola Sant Pau, INS Alexandre Deulofeu, Escola Amistat, Escola Parc de les Aigües, Escola Carme Guasch i Darné, Escola Josep Pallach, INS Ramon Muntaner, Escola Joaquim Cusí i Furtunet, l’INS Narcís Monturiol, Anicet de Pagès i Puig, i l'INS Olivar Gran) han rebut un reconeixement per part de Comerç Figueres a través d'un val regal i un diploma de participació. Els guanyadors, a títol individual, per grups o bé per classes, han rebut un altre val regal.

Les obres guanyadores han estat:

Categoria A (1r i 2n de primària): Escola Amistat, Escola Parc de les Aigües, Escola Anicet de Pagès i Puig.

Categoria B (3r i 4t de primària): Escolàpies Figueres, Escola Josep Pallach, Escola Sant Pau.

Categoria C (5è i 6è de primària): Escola Cor de Maria, Escola Carme Guasch i Darné, Escola Anicet de Pagès i Puig.

Categoria D (1r i 2n d'ESO): Institut Olivar Gran i Institut Ramon Muntaner (dues vegades).

Categoria E (3r i 4t d'ESO): Institut Alexandre Deulofeu (dues vegades) i La Salle.

Les 31 obres rebudes es van exposar, fins el passat divendres 22 d'abril, en 30 establiments comercials de la ciutat, associats de Comerç Figueres.

El somriure dels participants

Un dels fets més emocionants de l'acte d'aquest migdia ha estat veure, sense mascareta, el somriure dels alumnes. Des de la seva arribada, han esperat impacients sentir el nom dels seus centres per poder pujar a l'escenari a recollir els vals i fer-se una fotografia. L'alegria de rebre un premi s'ha fet notar, i mentre uns donaven les gràcies i explicaven com havien fet el poema als que els entregaven el premi, altres preferien no dir massa res per vergonya.