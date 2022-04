L’Institut Olivar Gran de Figueres inclou en la seva oferta d’estudis postobligatoris unes formacions específiques en unes instal·lacions excel·lents, l’Escola d’Hostaleria de Figueres. L’oferta consta de tres cicles formatius de grau mitjà: Serveis en restauració, Cuina i gastronomia i Forneria, pastisseria i confiteria; un cicle formatiu de grau superior, de Direcció en Cuina; l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’Auxiliar en serveis de restauració i l’elaboració d’àpats, i, com a novetat, aquest any es posa en marxa una línea dirigida a alumnes que vulguin començar a estudiar un ofici al mateix temps que finalitzen l’ESO. S’anomena Grau Bàsic de Cuina i restauració.

Les sol·licituds de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà de l'Institut Olivar Gran es poden tramitar a partir d’aquest dimecres, 20 d’abril, i fins al 26 d’abril. Pel que fa al cicle superior, la preinscripció es pot fer del 25 al 31 de maig.

Les formacions

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en Serveis de Restauració és una formació pensada per a aquells joves amb una clara vocació pel món de la sala i que es volen preparar per dedicar-se a una de les professions que actualment compta amb més ofertes de feina. La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració.

El CFGM de Cuina i gastronomia proporciona els coneixements per fer les operacions de manipulació, preparació, conservació i presentació de tota classe d’aliments, i per a la confecció d’ofertes gastronòmiques i l’ajut en les activitats de servei. I, pel que fa al CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria, la competència general consisteix a elaborar i presentar productes de forneria, rebosteria i confiteria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i establiments de restauració.

El nou Grau Bàsic de Cuina i restauració és, d’altra banda, una oportunitat per als alumnes especialment motivats pels aprenentatges professionals i que presentin més possibilitats d’aprenentatge i d’assoliment de les competències d’ESO en un entorn vinculat al món professional.

L’Institut Olivar Gran aposta perquè els alumnes puguin desenvolupar capacitats personals i acadèmiques, oferint-los oportunitats in situ a l’Escola d’Hostaleria de Figueres i fent pràctiques a l’estranger.