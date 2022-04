L'escola Amistat dedica el seu projecte interdisciplinari a la creació de maquinària, després d'apostar per les STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques (en anglès). En una mostra realitzada aquest divendres a la tarda, els i les alumnes van mostrar les seves confeccions a les famílies que van poder conèixer-les de primera mà. Per tal de fer-les, cada grup classe va pensar una problemàtica actual del món i un enginy per resoldre-la. L'objectiu era que cada grup classe pensés una problemàtica del món actual i inventés un enginy per resoldre-la.

L'eix principal del centre és estimular els infants perquè siguin capaços de crear i inventar a través de l’ús de les STEAM. Per això, forma part del programa d’innovació pedagògica de projectes STEAM.cat. L'impuls d'aquest projecte d'aprenentatge ha estat fer la creació d’una màquina per resoldre, entre d'altres: la pobresa, la fam, la manca d’aigua, el canvi climàtic, les fake news o la millora d’alguns problemes de salut. Les creacions es van dur a terme des de P3 fins a 6è de primària. Per tal de desenvolupar el seu projecte, els infants van haver d'analitzar el tema escollit per resoldre el repte que havien plantejat. Els alumnes de sisè es van centrar en l'ús de nano robots per resoldre la pobresa. A la comunitat mitjana, els projectes que van sorgir van ser els relacionats amb la millora de problemes de salut com l'alzheimer, problemes mediambientals com la contaminació, i temes de seguretat personal. Els més petits van investigar sobre fenòmens de la natura com els volcans, el vent o el desglaç dels casquets polars, a més de la salut. Moltes de les solucions pensades per part dels alumnes van tenir present l'ús de les energies renovables. "Volem fomentar la creativitat dels estudiants per fer que siguin capaços de pensar i, a la vegada, crear solucions a temes reals d'allò que els envolta i els preocupa. A l'Amistat, volem reforçar les STEAM perquè pensem que són competències bàsiques per la societat en què vivim", explica Roser Giró, mestra amb funcions de directora.