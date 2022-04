Entre el 7 d’abril i el 3 de juny, el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses inicia a les escoles i instituts del municipi un cicle de xerrades d'educació emocional adreçades als alumnes de 6è de primària, 3r i 4t d'ESO i Batxillerat.

El programa té per objectius acompanyar, enfortir i aportar eines pel desenvolupament de les habilitats emocionals i relacionals dels infants, a través del joc i dinàmiques grupals. Aprendre a posar nom a allò que ens passa, identificar i expressar emocions i sentiments de forma lúdica, adquirir una major comprensió de nosaltres mateixos i dels altres, observar què ens genera sentiments de comoditat o incomoditat i convidar a una reflexió final, a través d’una metodologia experiencial i participativa, seran els propòsits perseguits i treballats al llarg de les sessions.

El cicle de xerrades ha estat programat dins del Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE), inclòs en el Pla Educatiu d’Entorn des del curs 2020-2021. Es tracta d’un projecte extraordinari adoptat per pal·liar els efectes desfavorables produïts per la suspensió de l'activitat lectiva entre l’alumnat dels centres escolars. Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per al curs més afectat per la pandèmia, el pla es va formular amb la voluntat de donar-li continuïtat durant els següents cursos escolars com a programa contra les desigualtats educatives d'origen sòcioeconòmic.

En total, a Roses es duran a terme 34 sessions distribuïdes entre el 7 abril i el 3 de juny. Les xerrades-taller seran impartides per Dari Muñoz, especialista en educació emocional i humanista i estaran adaptades a les diferents franges d’edat dels alumnes participants. Així, els alumnes de 6è de tots els centres de primària rosincs, participaran en les sessions de l’activitat El joc d’ubicar el sentiments, mentre que als instituts es durà a terme el taller Les emocions van a classe.