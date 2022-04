El dissabte 2 d’abril, a 2/4 de 12 del migdia, a la Sala d’actes de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres, va tenir lloc l’entrega dels premis de la 4a edició de l’Oral Contest, una proposta realitzada en el marc del projecte English Time.

L’Oral Contest és un concurs d’oratòria en anglès on participen alumnes de 2n i 3r d’ESO de diversos centres educatius de la comarca. Ara bé, aquesta activitat no és gens convencional: es fa en forma de vídeo «teatralitzat». «D’aquesta manera, els alumnes se senten més motivats», detalla Albert Alegrí, coordinador del projecte.

Tanmateix, el concurs té les portes ben obertes, i és que tots els centres de l’Alt Empordà que vulguin, hi poden participar. Enguany ho han fet: La Salle, els instituts Cendrassos i Monturiol de Figueres, i els instituts de Peralada, de Vilafant, El Bruel d’Empuriabrava, el Cap Norfeu de Roses, i el de la Jonquera.

Posem fil a l’agulla!

Per desenvolupar el projecte, els participants sempre compten amb unes bases que han de seguir. També s’estableix una temàtica, i aquesta vegada han estat les fake news. «Representava que cada grup rebia la notícia que un famós arribava a Figueres, es preparaven per anar a veure’l, i quan arribaven al lloc, no hi havia ningú», diu Alegrí.

En aquesta edició, hi ha hagut dotze vídeos finalistes, i tres professores de Girona els han visionat i han fet de jurat.

Una gala ben britànica

La cerimònia d’entrega dels premis va ser tot un èxit, i és que es van maridar tots els ingredients necessaris per fer un acte ben lluït.

Només arribar a l’Institut Monturiol ja es respirava un aire molt britànic, i és que els assistents van poder degustar un aperitiu ben singular: galetes i british tea. I la decoració també era ben escaient; hi havia les tradicionals cabines telefòniques angleses.

Un cop tothom va fer acte de presència –alumnes, famílies, professors i autoritats–, va començar la cerimònia. En primer lloc, es van fer els parlaments. Després es va fer un visionament dels vídeos participants. I, finalment, es van condecorar els guanyadors, que foren: Sara Moreno, Neus Siper i Omayma Touati, de l’Institut de Vilafant, en la categoria de 2n d’ESO; Meriem El Hichami, Sonia Fadeeva, Ibtihal Hammanou, Izan Mateo Silva i Samia Moussaid, de l’Institut El Bruel d’Empuriabrava, en la categoria de 3r d’ESO. El premi era un val regal per a la botiga Big Bang de Figueres. Ara bé, tots els participants van rebre un obsequi.

I és que l’Oral Contest és molt més que un concurs. Projectes com aquest permeten explorar l’anglès d’una forma diferent, més dinàmica, divertida i compartida. Són experiències que els alumnes difícilment oblidaran. És l’educació del futur.

Aprendre anglès pot ser divertit

L’English Time és un projecte d’immersió lingüística en anglès en el qual es duen a terme diverses activitats conjuntes en dates assenyalades, com Nadal o el 8M. Val a dir que els coordinadors del projecte són els professors Albert Alegrí (Institut Narcís Monturiol de Figueres) i Xavi Claparols (La Salle Figueres), i les integrants de l’equip de treball són les professores Cristina Blanch i Noemí Agea (Institut de Peralada), Clara Capalleras (Institut Cendrassos de Figueres), Núria Clos (Institut de Vilafant), Beatriu Cuenca i Marisa Stone (Institut Monturiol de Figueres) i Sílvia Vilanova (Institut El Bruel d’Empuriabrava).