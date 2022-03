El Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) de la Universitat de Girona (UdG) ha premiat tres estudiants de Batxillerat de l'Alt Empordà pels seus treballs de recerca. En total s'han lliurat tretze guardons, entre les quals hi ha els de les tres alumnes altempordaneses: Berlín Piñero Masanés, de l'Institut Cendrassos de Figueres, ha estat distingida amb el Premi de Vídeo més Creatiu, per “Muts i a la gàbia! Sobre la llibertat d'expressió i els seus límits”; Ada Rigall Sala, de l'Institut Olivar Gran de Figueres, ha obtingut el Premi a la Millor Recerca en Perspectiva de Gènere, per “L'endmétriose, la maladie cachée”, i Núria Sala Miquel, de l'Institut Vilafant, ha guanyat el Premi del Públic, per “Cada vespa remou el seu vesper. Gestió i control de la vespa asiàtica”. Aquest darrer reconeixement recau en l’autoria del vídeo que ha aconseguit més “m’agrada” als vídeos publicats al canal institucional de YouTube de la UdG. Les tres alumnes han rebut un premi de 500 euros.

Sílvia Simón, delegada del Rector per a la Promoció i la Divulgació de la UdG, durant la cerimònica d'entrega dels Premis CRAC, que s'ha celebrat aquest dimecres, 30 de març, ha dit als joves guardonats que "sense aquesta curiositat que heu demostrat no tindríem recerca". El Congrés CRACS és un congrés científic a petita escala. En aquest espai de trobada, estudiants de dinou instituts de comarques gironines i de l’Alt Penedès han compartit els resultats del treball de recerca. La finalitat de la iniciativa és posar en comú l’esforç realitzat per cada participant en la seva investigació i divulgar-ne les aportacions. Els 25 finalistes, seleccionats entre un total de 48 aspirants, han defensat la seva feina i han respost les preguntes d’un tribunal format per investigadors i investigadores dels diferents àmbits de recerca de la UdG, representants del Consell d’Estudiants de la UdG i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El Premi CRACS 2022 Al final, el tribunal atorga tretze guardons. El guardó principal és el Premi CRACS 2022, que valora l’originalitat i la metodologia de la recerca, la capacitat de síntesi, el rigor acadèmic, l’estructuració del treball, l’adequació de les fonts d’informació, i la innovació i creativitat del vídeo. El premi està dotat amb 1.500 euros i, com la resta, s’aplicarà com a descompte a la matrícula del curs 2022-23 de qualsevol estudi impartit a la UdG. En aquesta edició, el Premi CRACS ha estat per al treball “Matilde Ucelay. Dibuixant un camí: il·lustracions de la vida d'una arquitecta”, de l'alumna Fiona Doncaster Martinez de l’Institut Santa Coloma de Farners. El CRACS també ha lliurat els premis a la Millor Defensa, Millor Recerca de l’Àmbit Científic, Millor Recerca de l’Àmbit Humanístic, Millor Recerca de l’Àmbit de la Salut, Millor Recerca de l’Àmbit Social, Millor Recerca de l’Àmbit Tecnològic, al Compromís Social i a l’Emprenedoria, a més dels ja citats Millor Recerca en Perspectiva de Gènere, Vídeo més creatiu i Premi del Públic. També s'atorga una menció especial al centre educatiu que hagi obtingut més treballs seleccionats. Una història de 10 anys El Congrés CRACS ha celebrat aquest 2022 la desena edició. Al llarg d’aquesta dècada, més de 400 estudiants han presentat els seus treballs. D’aquests, 250 han estat seleccionats per exposar la seva recerca al congrés. S’han repartit més de 40.000 euros en descomptes de matrícula a la Universitat de Girona. S’hi ha presentat 73 pòsters i 176 vídeos, que es poden veure al canal de YouTube de la UdG i que acumulen 300.000 visualitzacions. Per a Sílvia Simon, “el congrés CRACS ha esdevingut un referent en la recerca preuniversitària”. “Cada vegada més, la comunicació i divulgació dels resultats de una recerca van prenent importància i, això, també queda reflectit en els treballs de l’estudiantat”, afegeix la delegada. Simon conclou que el jovent “no només fa una molt bona recerca sinó que, a més, la transmet de manera immillorable a la societat, tal com es pot veure en els vídeos que han enregistrat”.