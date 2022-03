Figueres ha inaugurat aquest matí de dijous la 2a edició del Saló dels Oficis. Organitzat per la Fundació dels Oficis i per l’Ajuntament de Figueres, la finalitat és el de promoure, revaloritzar i donar a conèixer la Formació Professional i els Oficis de la comarca a tots aquells alumnes que es troben en situació d’haver d’orientar el seu futur vocacional i professional, posant al seu abast i permetent que coneguin de primera mà totes les opcions de futur que aquest sector els pot oferir, així com oferint-los orientació i vivències de la mà de persones que es troben estudiant aquest tipus de via formativa i/o que es dediquen al món dels oficis.

En aquesta edició hi participen més de 100 empreses, 56 estands amb tota l’oferta formativa de la comarca i més de 1.500 joves. El divendres, 25 de març, a la tarda, hi haurà portes obertes pels joves i les seves famílies. Aquest esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Figueres i la Fundació dels Oficis, i amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Generalitat de Catalunya esdevé, doncs, un punt de trobada de diferents actors i entitats públiques i privades lligades als oficis, que volen donar valor i fer visible la Formació Professional i els oficis a l’Alt Empordà. L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que “el Saló dels Oficis és una història d’èxit, la llavor que vam posar l’any passat ha crescut. Des de l’Ajuntament de Figueres apostem per la formació professional i aquest certamen és un punt de trobada per teixir sinergies entre empreses, centres educatius i alumnes. Figueres volem ser ciutat referent de la formació professional a la demarcació de Girona”.