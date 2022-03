La tercera edició del Work Experience, la jornada d'orientació professional organitzada per a alumnes de quart d'ESO, Batxillerat i cicles formatius, se celebra a l'institut Ramon Muntaner aquest dilluns 21 de març. Després que la pandèmia obligués el centre a fer-la en format telemàtic el curs passat, enguany es recupera, majoritàriament, la presencialitat.

Entre les 10:20 h i les 14:30 h, més de 30 ponents passaran per l'institut per explicar als alumnes assistents en què consisteix la seva professió. Aquests parlaran del seu dia a dia, de les habilitats necessàries per a dur-la a terme, del millor i del pitjor de la seva professió i del futur, entre altres temes.

Com en les edicions anteriors, alguns dels convidats són exalumnes de l'institut Ramon Muntaner. Algunes de les professions que en formaran part són les de periodista, politòleg, advocat, psicòleg i arquitecte. Pel que fa a cicles, comerç i màrqueting, administració i finances, i TEI, entre molts altres.