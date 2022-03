Ben aviat, el 26 de març, Vilafant celebrarà una nova edició de la Vilafant, Vila educadora. És per això que hem parlat amb la regidora d'Educació, Montse de la Llave, per descobrir tots els detalls d'aquesta jornada, així com altres aspectes relacionats amb el món educatiu al municipi.

Un any més, Vilafant es convertirà en «Vila educadora», en aquest cas el 26 de març al matí al Centre Cívic de les Mèlies. A quina temàtica va dedicada aquesta edició?

La Vila educadora d’enguany va dedicada a les xarxes socials, i porta per títol «Estàs connectat o enganxat a les pantalles?». Quan ideem la jornada, sempre demanem a la comunitat educativa quin tema es vol plantejar, o si tenen alguna preferència o motivació, i aquest any ha sorgit aquest.

De fet, és un tema d’estricta actualitat...

Sí, i és que la pandèmia ha fet que es disparés encara més l’ús de les pantalles, que era una cosa que ja portava cua, i ha portat molts més problemes d’addiccions a l’ús del mòbil.

I com serà la trobada d’enguany?

La jornada començarà a les deu del matí, amb la ponència «Viure i sobreviure a les pantalles en família», a càrrec de Juanjo Fernández. Després es farà una presentació de projectes per part de les escoles de Vilafant. Més tard es lliuraran els premis de la 9a edició de Beques d’excel·lència als alumnes d’ESO, que vol premiar aquells estudiants que tenen bones notes acadèmiques, i mostren un compromís amb la societat i amb Vilafant. I, per acabar, farem una taula rodona on vindran diferents professionals de l’àmbit de l’educació, alumnes, docents... i la Mireia Expósito, que és Mosso d’Esquadra. Aquesta activitat servirà per debatre si les famílies són exagerades quan diuen: «Estàs tot el dia mirant el mòbil», així com parlar d’altres temes com el cyberbullying i la suplantació d’identitat, i intercanviar punts de vista, proposar solucions...

Un altre punt fort de la Vila Educadora 2022 és que recupera la presencialitat...

Sí. L’any passat es va haver de fer en format virtual i, tot i que va anar molt bé i va tenir una bona afluència, enguany hem apostat per recuperar la presencialitat perquè era necessari. No és el mateix estar davant d’una pantalla que el cara a cara i la proximitat. Malgrat tot, és cert que no hem volgut fer moltes ponències ni allargar-ho molt, perquè la situació està estabilitzada, però cal ser curosos. Per això també serà important dur en tot moment la mascareta posada.

En aquest sentit, per assistir cal inscripció prèvia, no?

Sí. Les persones que vulguin inscriure’s han d’accedir a la web de l’Ajuntament de Vilafant on trobaran un codi QR. Ho poden fer fins al 23 de març. Tanmateix, a la web també trobaran un altre codi QR amb més informació sobre la jornada.

Canviant de tema, després de molts anys de reivindicació, la construcció de l’edifici d’obra de l’Institut de Vilafant serà una realitat...

Sí. La veritat és que fa uns quants anys que ho reivindicàvem, i entre canvis de govern, la crisi... ha costat. Finalment, ha quedat desencallat, i estem molt contents. Ara darrerament hem fet un taller participatiu perquè, dintre les possibilitats, els alumnes i les famílies puguin idear els espais del futur institut, i per part de l’Ajuntament està tot entregat.

I en quin punt es troba ara el projecte de construcció?

Actualment, està en execució a Barcelona, i en principi en un o dos anys es començaria a posar la primera pedra. I un cop es faci això, la construcció serà «ràpida». De totes maneres, estem al cim perquè no s’oblidin. El procés principal s’ha allargat més del previst, i per això tenim contacte constant perquè tiri tot endavant i no s’allargui molt més. Ja hem esperat molts anys.

Per acabar, quins reptes educatius us plantegeu a Vilafant pel futur?

Ens plantegem, principalment, dos reptes. Un és que encara que hi hagi una distància entre els centres educatius de Vilafant, siguin tots una sola unitat. És a dir, que tot el que s’organitzi vagi dedicat a tots; que hi hagi molta unió.I el segon és entregar beques d’excel·lència també per batxillerat i, si fos possible, per primària. En principi, aquesta proposta ja hauria d’haver estat una realitat aquest any, però els dos anys de pandèmia han fet anar tot més lent, i no ha estat possible. Suposo que l’any vinent podrem fer-ho.