L’Àrea d’Ensenyament de Roses participa en el programa Rossinyol impulsat per la Universitat de Girona, un projecte de mentoria socioeducativa individualitzada que des d’aquest curs s’inclou en el Pla de millora d’oportunitats educatives del Pla Educatiu d’Entorn de Roses. Enguany, tres estudiants universitàries acompanyen i orienten tres alumnes d’ESO dels instituts Cap Norfeu i Illa de Rodes en el seu desenvolupament acadèmic i personal.

La Souad i la Mulu, estudiants de Dret i de Treball Social de la UdG respectivament, i la Fàtima i la Malak, alumnes de 2n i 1r d’ESO de l’institut Cap Norfeu, ja han dut a terme una primera trobada de coneixement i també s’ha realitzat la primera sessió de presa de contacte entre la Jordina (estudiant d’Història i Educació Social) i l’Aya (alumna de 4t d’ESO de l’institut Illa de Rodes).

Un cop presentades, les parelles acorden un calendari de sessions per, fins a final de curs, reunir-se un cop per setmana durant 3 hores. Les tres joves mentores han rebut formació prèvia i tot el procés compta amb el seguiment, coordinació i assessorament d’una entitat especialitzada del projecte UdG-Projecte Rossinyol. El Projecte Rossinyol té el seu origen en l’innovador model de mentoria per a la integració nascut a Israel a mitjans dels anys 70.