Peralada ha esdevingut el punt de trobada del primer Líder-Cafè que se celebra a l’Alt Empordà. Un grup de líders educatius ha fet una pausa en les rutines laborals per asseure’s a parlar, tranquil·lament, sobre quines són les estratègies més eficaces per al benestar docent i la gestió emocional dels centres educatius. L’Institut de Peralada, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Peralada, ha estat l’amfitrió d’aquesta iniciativa pionera, emmarcada en el Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge d’Educaixa.

«El Líder-Cafè, en diferents punts del territori, era una oportunitat per crear una trobada amb altres líders educatius de l’entorn local en un ambient cordial i informal. Aquestes trobades ens ajuden a generar xarxes de suport i ens permeten generar coneixement comú i formular algunes recomanacions», explica Rafa González, director de l’Institut de Peralada, el qual, juntament amb Carles Ballart, cap d’estudis del mateix centre, comptava amb l’experiència d’haver participat en la primera edició del Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge d’Educacaixa, encapçalat per l’Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL).

El primer Líder-Cafè, que s’ha celebrat al Claustre de Sant Domènec, s’ha impulsat amb l’objectiu de valorar la importància i els mecanismes per a la cerca del benestar i la gestió emocional dins de la comunitat educativa i, per això, ha tingut com a lema El lideratge per a l’aprenentatge és un lideratge obert i inclusiu que genera una comunitat d’aprenentatge connectada amb el seu entorn i té cura del benestar.

Un equip de professionals

La trobada ha reunit Núria Vives i Marcel Invernón, del Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge d’Educaixa; Anna Bosch, directora de l’Institut-Escola Caritat Serinyana Cap de Creus de Cadaqués; Agustí Brunyol, director de l’Institut Cap Norfeu de Roses; Jordi Montero, director de l’Institut de Vilafant; Lourdes Montaner, inspectora d’Educació; Montse Roig, directora de l’Escola Ramon Muntaner de Peralada; Olga Roig, directora de l’EAP dels serveis educatius de l’Alt Empordà, i Tonyi Vico, coordinadora pedagògica de l’Institut de Peralada. Rafa González i Carles Ballart han exercit de moderadors.

«En aquesta primera ocasió, vam conversar sobre els desafiaments que enfrontem per tenir cura de la comunitat educativa i del seu entorn, per debatre sobre el benestar de la comunitat educativa i la gestió emocional dels centres», comenten el director i el cap d’estudis de l’Institut de Peralada, a l’hora que fan una valoració d’aquest primer Líder-Cafè: «És molt positiva. Vam poder compartir experiències, situacions i problemàtiques des de mirades molt diferents i complementàries, que van enriquir la conversa i les propostes. Va ser una trobada molt participativa i molt agradable».

Un dels eixos claus de la taula de debat de Peralada va ser el benestar docent. Totes les conclusions que es van derivar d’aquesta temàtica s’han recollit en un document, en el qual es fa menció a la mirada subjectiva de la professora de la UCL Quing Gu: «Les claus del benestar docent són l’experiència i la valoració que reporten els professors sobre la qualitat de la seva vida laboral juntament amb el sentit de propòsit i les aptituds que necessiten per tenir una vida feliç i satisfactòria com a docents».

Els professionals de l’educació reunits en el Líder-Cafè es van plantejar una pregunta i van aconseguir consensuar la resposta. Aquest és l’interrogant que van posar sobre la taula: «Quins aspectes ens semblen més rellevants per al nostre benestar com a docents?». I a partir d’aquí van enumerar aquests aspectes: tenir un propòsit clar, acceptar la realitat i buscar solucions a les situacions, tenir estabilitat i un context segur, compartir uns valors, sentir-se valorat, tenir un tracte humà, la socialització i tenir unes relacions humanes de respecte i disposar de temps.

Durant la mateixa sessió, a més, els assistents van poder parlar, debatre i reflexionar entorn de sis preguntes que els van servir de guió per aprofundir en el benestar docent: «Com mantenir un bon ambient de feina?; Com podem gestionar el respecte a la diferència (projectes individuals, estils d’ensenyament diferenciats, etc.) dins un treball col·lectiu alineat amb el projecte educatiu?; Com podem tenir cura del nostre equip docent? Com podem promoure la motivació cap al treball quotidià i el projecte educatiu?; Com podem millorar els processos de treball per ser més eficaços sense augmentar la nostra ansietat? i Com podem generar unes relacions satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa (famílies, per exemple)?».

«Mentre prenem un cafè»

La intenció dels promotors de la iniciativa educativa és organitzar de forma periòdica diferents trobades d’aquest tipus, amb la clara voluntat d’«aturar-nos, pensar, reflexionar, compartir i buscar respostes de forma participativa i col·laborativa, mentre prenem un cafè». De fet, com explica Rafa González, el Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge d’Educaixa, del qual forma part el seu institut, permet al centre desplegar un projecte que promou un impacte que s’estén més enllà de les direccions i que inclou l’equip docent, l’aula i el centre, i alhora reforça la millora de la qualitat dels aprenentatges de l’alumnat i del conjunt del sistema. «El nostre projecte educatiu està dirigit a crear un centre que aprèn», diu.

EduCaixa, a través del seu Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge, té per objectiu formar, acompanyar, enfortir, prestigiar i transformar el rol dels equips directius dels centres educatius en benefici dels resultats educatius del seu alumnat.

«Les escoles amb bons equips de lideratge i ben administrades tenen un bon rendiment acadèmic i milloren el clima i la convivència del centre. Per això proposem emprendre aquesta experiència al conjunt del territori estatal amb la voluntat d’estendre la cultura del lideratge i la millora educativa», s’exposa en l’ideari d’aquest programa.

El lideratge obert i inclusiu genera una comunitat d’aprenentatge que està connectada amb el seu entorn

La iniciativa del Líder-Cafè parteix de la constatació que el lideratge als centres educatius és una de les variables escolars amb un major impacte sobre la qualitat i la millora educativa, segons nombroses investigacions realitzades per l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) i altres estudis internacionals. En aquesta trobada, s’han conclòs, entre altres aspectes de la tasca docent, que els centres educatius que compten amb un lideratge conscient i competent assoleixen millores en el rendiment acadèmic, el clima i la convivència de l’escola. A partir d’aquí, els líders educatius han deixat constància sobre tot allò que és important en el seu terreny professional.

Cal tenir temps

Per una banda, el temps. «Cal tenir temps per tenir cura de nosaltres mateixos, per reflexionar i compartir», afirmen. També mencionen l’organització: «Espais, temps, planificació, anticipació i saber què haig de fer transmet seguretat». L’acollida és un altre dels factors clau, com també ho és l’atenció personalitzada, és a dir, dedicar temps a les persones, conèixer-les i fer que tothom se senti important i valorat.

Hi ha altres aspectes que també s’han posat en valor en les conclusions del Líder-Cafè de Peralada: el respecte per a tothom i per a tot, o el que és el mateix, el bon tracte i el tracte humà; la socialització, generar confiança; la transparència i la informació; donar coneixement; facilitar espais per a treballar, tant físics com temporals; facilitar el reconeixement que la feina feta té un fruit; fer sentir part de l’equip, i, finalment, l’acceptació com a part de l’error.

L’experiència en què han participat els professionals de l’àmbit educatiu ha servit, entre altres coses, per demostrar que els docents poden aprendre els uns dels altres, tot i que també miren cap a fora de les aules, a les investigacions internacionals., amb l’objectiu de ser capaços d’exercir un lideratge en pro de la millora de l’educació. I, en aquest sentit, és clau una bona entesa entre centres, amb l’entorn, amb els diferents agents educatius i la creació de xarxes de col·laboració.

Les clonclusions

Com mantenir un bon ambient de feina? La resposta a aquesta pregunta inclou diferents eixos, entre els quals destaquen: «La vocació o el sentit de servei són el motor. Malgrat les dificultats i el context, el motor ha de ser intern. La transcendència de la tasca docent va més enllà d’una feina burocràtic. Cal tractar les persones amb humanitat i crear un clima de respecte. Cal valorar les persones i reconèixer la tasca que fan».

Com gestionar el respecte a la diferència? En aquest àmbit, es tenen en compte una sèrie de consideracions: «Cal escoltar i valorar les aportacions, a més de promoure la presentació de propostes i canalitzar-les. Cal promoure el treball interdisciplinari i el treball per comissions. Cal acceptar l’error i crear una cultura que permeti equivocar-se. També és important saber prioritzar i ser flexibles, ser clars i transparents i argumentar les decisions».

Com es pot tenir cura de l’equip docent? Les conclusions que es desprenen d’aquest plantejament són: «Oferir els recursos necessaris al professorat i un pack del docent de benvinguda. Promoure activitats socials al centre. Crear un clima de bon tracte entre tothom. Cuidar els espais del centre, amb ambients agradables i acollidors. Millorar la gestió de la conflictivat al centre. Mantenir converses, dialogar i escoltar perquè el professorat se senti acompanyat».

Com promoure la motivació cap al treball quotidià? Per aconseguir aquest objectiu, segons l’informe elaborat en el Líder-Cafè, «cal ordenar i prioritzar. Cal l’acceptació de les circumstàncies (no caure en la queixa constant). Cal invertir tota l’energia en els àmbits en els quals tens incidència i ser un model. Cal millorar l’eficàcia de les reunions i una bona comunicació, coherència i transparència. I tenir una bona planificació, acompanyada de la flexibilitat».

Com millorar els processos de treball? Els docents es pregunten: «Com podem millorar els processos de treball per ser més eficaços sense augmentar la nostra ansietat?». Les claus estan en «una bona anticipació a les diferents situacions, perquè els docents necessiten saber». A més, «cal fomentar l’autorresponsabilitat de cadascú i treballar l’equilibri personal, la gestió emocional pròpia, el benestar i la coherència en les decisions».