Ada Rigall Sala, estudiant de 2n de Batxillerat de l'Institut Olivar Gran de Figueres, ha estat seleccionada pels premis CRACS que organitza la Universitat de Girona, pel seu treball de recerca, “L'endmétriose, la maladie cachée" (en català: "Endometriosi, la malaltia oculta"). En ell, l'alumna fa una àmplia recerca sobre aquesta malaltia, que consisteix en l'aparició i el creixement de teixit endometrial fora de l'úter, i que és molt comuna.

El certamen organitzat per la UdG té diverses categories, una de les quals és el premi del públic, i aquí és on podem ajudar l'estudiant, ja que el vídeo que obtingui més “M’agrada” abans del dia 22 de març, guanyarà. El premi són 500 euros, que s’aplicaran com a descompte a la matrícula 2022-23 de 1r curs de qualsevol estudi impartit a la UdG.

Aquest és el vídeo:

El congrés i entrega de premis dels CRACS tindran lloc el dimecres 30 de març a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UdG.