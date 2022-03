Els alumnes de les Escolàpies de Figueres saben de la importància de seguir una dieta saludable i elaboren els seus propis menús. Tot plegat forma part d’un projecte de medi natural del curs de sisè de primària on es treballa la nutrició i els menús saludables. «Un cop fet el projecte els alumnes elaboren els menús de l’escola de dues setmanes del mes de febrer. Aquests menús són revisats per les cuineres de l’escola i per una persona especialista» ha explicat el director pedagògic del centre Josep Alegrí.

Es tracta d’un projecte multidisciplinari que ha implicat els alumnes, els mestres, cuineres i que ha comptat amb el suport de la farmacèutica Marta Genís que ha facilitat als alumnes la possibilitat d’elaborar el menú ideal per a l’escola. El mestre responsable del projecte, Jordi Baró, remarca la importància que els alumnes «prenguin consciència del que mengen. Vam organitzar una xerrada sobre com ha de ser la nostra nutrició i quins aliments han de prevaler en la nostra alimentació del dia a dia així com s’han de repartir en un àpat». La xerrada sobre alimentació saludable i bons hàbits nutricionals, a càrrec de Marta Genís va servir perquè els mateixos alumnes elaboressin després un menú saludable ideal per al seu consum i per a l’escola. Ja és tradició que el mes de febrer, fa uns anys que la segona i tercera setmana de mes l’escola segueix els menús que han preparat els alumnes de sisè A i sisè B respectivament, juntament amb la col·laboració de les cuineres del centre. Els objectius que es planteja el centre impliquen seguir línies metodològiques centrades en les intel·ligències múltiples i que tot sigui més competencial, per això impliquen la mainada en l’elaboració dels menús». «El projecte suposa fer un treball de recerca i empodera els nens i nenes» conclou Marta Genís.