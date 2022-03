El Parc de les Aigües s’ha sumat amb bona participació en les sessions de treball del programa Sigues-tu en família que porten per títol Com parlar als infants, de Dipsalut. «Els tallers estan tenint una bona rebuda per part de les mares participants, que a poc a poc es van obrint i parlen de les seves experiències amb els seus fills i filles. A més de les eines que van adquirint, és un lloc per compartir» explica la facilitadora del taller Mònica Pongiluppi.