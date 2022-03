Un total de 1.073 estudiants i 26 mestres de 15 centres educatius de Girona participen al 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE amb diferents treballs per fomentar la inclusió i la igualtat dins del seu entorn més proper als àmbits de l'oci, l'educació, l'ocupació o l'accessibilitat universal.

Sota el lema "El camí que ens fa iguals" aquest programa històric de sensibilització educativa pretén impulsar el treball en els valors d'inclusió i igualtat des de l'etapa educativa, amb una proposta pedagògicament actual i atractiva.

El concurs ha comptat amb recursos i material didàctic perquè famílies, docents i alumnat comprenguin millor la temàtica d'enguany. Aquesta documentació l'han elaborat especialistes de la Càtedra Obra Social La Caixa d'Inclusió Social i Habilitats no Cognitives de la Universitat de Múrcia, amb la col·laboració d'Antonio Márquez, mestre de Pedagogia Inclusiva i especialista en Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).

En aquesta edició, en què participen 151.381 estudiants i 2.320 docents de 1.865 centres educatius de tot Espanya, s'hi han pogut inscriure tots els escolars dels centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional.

A Catalunya hi han participat 6.219 estudiants i 133 professors de 103 centres educatius.

La participació dels estudiants i docents s'ha realitzat per aules completes (una feina-una aula). Els de Primària i Educació Especial (Categories A, B i E) han fet un cartell que reivindica les pautes per fomentar la inclusió i la igualtat dins del seu entorn.

Els de Secundària, Batxillerat i FP (categories C i D) han dissenyat una peça audiovisual de 60 segons com a màxim en què transmetin idees de com fomentar la inclusió i la igualtat a l'oci, l'educació, l'ocupació o l’accessibilitat universal.

A més, per primera vegada, s'ha creat una categoria per impulsar la participació de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAS) que han presentat un projecte per promoure la inclusió al centre escolar i que inclogui l'alumnat en el lleure, l’educació, l’ocupació i l’accessibilitat universal.

El jurat valorarà de manera especial la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat així com aquells projectes que transcendeixin els límits de l'aula i busquin involucrar altres persones del seu entorn (companys d'altres aules, veïns, famílies, administració... ).

Els treballs seran avaluats per diferents jurats a nivell provincial (finals de març), autonòmic (mes d'abril) i nacional (mes de maig), les deliberacions dels quals es donaran a conèixer segons es vagin produint. Els estudiants i docents que guanyin aquesta edició a nivell nacional, a la seva respectiva categoria, rebran una tauleta amb l'objectiu de poder continuar creant idees per la inclusió i la igualtat.