El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha fet arribar una carta als docents a cinc dies de la vaga on respon part dels motius que ha portat els sindicats a convocar-la. En la missiva, diu que el 2022-2023 marca un "punt d'inflexió", assegura que se sent "orgullós" de fer camí amb ells i els agraeix la feina. Sobre el calendari, insisteix que es redueixen les vacances d'estiu "tal com ha proposat fins a quatre vegades el Consell Escolar" i afegeix que no implica més hores lectives. També els anuncia que la modificació dels currículums, que comença pels cursos imparells, es desplegarà "amb flexibilitat" durant els propers tres cursos. Sobre la sentència del 25% de castellà, assevera que se'n fa responsable "en primera persona".

El conseller explica que el curs començarà amb un canvi de paradigma reclamat durant anys, l'inici de la reducció de les ràtios. També menciona la introducció de la gratuïtat del P2 a les escoles bressol públiques i que es començarà a aplicar el decret d'admissió per garantir una distribució equilibrada dels alumnes vulnerables. En aquest sentit, recorda, que per primer cop els centres rebran els recursos econòmics per aquests alumnes per garantir la igualtat d'oportunitats.

Cambray diu que també es continuarà desplegant el pla d'educació digital, que les substitucions seran de, com a mínim, mitja jornada i no se'n faran d'un terç i que es recuperarà la jubilació parcial per als docents de més de 62 anys a l'escola concertada.

D'altra banda, apunta que s'ha modificat el procés de preinscripció d'FP per donar prioritat a l'alumnat de continuïtat de 4t d'ESO i garantir-los plaça en la família escollida. Per últim, recorda que es treballa en l'estabilització de plantilles per situar-se per sota del 10% d'interins el 2024.

Cambray finalitza la carta mostrant-se convençut que comparteix amb els docents la "mirada pedagògica", l'horitzó i el somni d'una educació "transformada, millorada i amb una igualtat d’oportunitats real". Aprofita també per donar-los les gràcies per la seva implicació i actitud, vocació de servei públic i per la feina diària.