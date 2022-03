Seguint les directrius del Pla Local de Seguretat, la Policia Local de Castelló d’Empúries està duent a terme aquesta setmana varies sessions d’educació per a la mobilitat segura als centres escolars Joana d’Empúries i El Bruel.

A través del debat, l’exposició i jocs, el treball es desenvolupa a les aules i també al carrer, per aprendre d’una manera més didàctica.

Per l’alumnat d’educació Infantil, aquestes sessions inclouen parlar sobre el/la policia, quina feina fa, com anem a l’escola, com anem dins del cotxe, com ho hem de fer per pujar i baixar del cotxe i una visita a l'interior del cotxe patrulla.