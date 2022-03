Després de més de dos anys de reunions amb Serveis Territorials del Departament d’Educació de Girona, aquest estiu es produiran les obres de reforma de la cuina de l’escola de Vilajuïga. Aquesta actuació, llargament reivindicada i defensada, anirà a càrrec del Departament d’Educació i està pressupostada amb 180.000 €.

El projecte preveu l’adequació, millora i ampliació en uns 25 m2 de l’actual cuina del centre, així com del vestidor i lavabo del personal del servei de menjador. Juntament amb aquestes obres es projectarà una nova rampa i escala d’accés a la cuina. Aprofitant aquestes obres també es renovaran els lavabos exteriors de l’escola, que utilitzen els alumnes quan estan al pati. S’eliminarà l’escala d’accés a aquests lavabos, que passaran a ser al mateix nivell que el pati i així compliran amb la normativa d’accessibilitat. També es renovaran per dins, tant pel que fa a la seva distribució com els aparells higiènics.

Cuina renovada

Pel que fa a la cuina, s’enderrocaran diversos envans i s’arrencarà el paviment i enrajolat de totes les parets, i la fusteria interior i exterior. Es canviarà la seva distribució, separant degudament les zones de rentat de vaixella, cocció i preparació dels aliments i es construirà un rebost de fred.

Amb aquesta renovació es passarà a alimentar els aparells de la cuina amb gas natural i s’eliminaran les bombones industrials de gas propà que fins ara s’utilitzaven. Pel que fa als aparells electrònics, es canviarà la campana i l’Ajuntament hi posarà tot el parament (neveres, congeladors, armaris, escalfaplats...), els quals s’aprofitaran del CAT, ja que gairebé no s’havien utilitzat i, amb el canvi d’ús de l’equipament per acollir les oficines del Parc Natural, s’hauran de retirar. La compra de la cuina l’assumirà l’actual empresa de càtering.

Les obres tenen una durada prevista de dos mesos, i començaran aquest 25 de juny per tal de no interferir en l’activitat habitual del centre. Aquestes reformes es produeixen l’any en què se celebra el 50è aniversari de la inauguració de l’Escola Santiago Ratés i marquen una clara voluntat, per part de l’Ajuntament, de seguir renovant l’escola.