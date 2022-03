La UAP s’ha convertit en una cantata referent a Figueres i, després de catorze edicions, continua treballant sota el mateix objectiu principal: educar per la pau. Aquest dijous, 10 de març, a les 7 de la tarda, estudiants de nou instituts s’uneixen per presentar l’espectacle "Nou món" al Teatre Municipal El Jardí de Figueres. En aquest muntatge, s’expliquen tres històries diferents, tres maneres de construir una nova oportunitat de vida, de crear una nova societat i com aquesta respectarà les relacions humanes i els recursos naturals.

I el context de "Nou món" és el següent: l’any 2021, després d’una gran tempesta i de la inundació dels búnquers, els seus habitants van iniciar una llarga travessia pels mars dins una ampolla. Al cap d’un any, els corrents marítims han portat els nàufrags a diferents illes i, un cop els trenta navegants han trepitjat terra, hauran d’organitzar-se per conviure segons els seus hàbits i coneixements. Les històries s’estructuren en quatre actes en què tots els estudiants, acompanyats per un grup d’alumnes seleccionats per al cor de cambra, interpreten una selecció de cançons, amb una posada en escena espectacular.

El guió de l’obra planteja uns interrogants als quals el públic donarà resposta a mesura que avanci l’espectacle. «Com s’organitzaran els nàufrags per conviure segons els seus hàbits i coneixements? Seran respectuosos amb els animals i les plantes?»

Els joves a l’escenari

La interpretació al Teatre Municipal El Jardí és a càrrec de joves de les Escolàpies Figueres, Narcís Monturiol i Cendrassos, de Figueres; l’Institut-Escola El Bruel-Empuriabrava, l’Institut Illa de Rodes, de Roses; l’Institut Escola Greda, l’Institut Bosc de la Coma i l’Institut Garrotxa, d’Olot; l’Institut-Escola Cor de Maria, de la Bisbal d’Empordà, sota la direcció de Mercè Rigau i Mon Bover.

UAP, eduquem per la pau és un projecte musical, educatiu, cooperatiu i solidari que mobilitza instituts de totes les comarques gironines. Una de les fites importants d’aquesta iniciativa és treballar amb l’alumnat valors com la solidaritat, la no-violència, el respecte, la interculturalitat, la cohesió i els drets humans, a través de dues eines: la música i el teatre. L’equip impulsor el formen professores i professors de música dels centres que hi participen. L’activitat es va iniciar el 2009 amb sis centres educatius i, des d’aleshores fins avui, s’hi han implicat 69 instituts i 106 professores i professors de música. A més de Figueres, Girona també és seu d’aquest projecte.