La mentoria socioeducativa és una acció basada en la relació entre mentors i mentorats, on la persona mentora ofereix al alumne mentorat en situació de vulnerabilitat educativa, acompanyament individualitzat, ajuda, orientació i protecció en el procés de desenvolupament acadèmic i personal, i esdevé un referent positiu establint una relació de confiança i suport emocional.

La Souad i la Mulu, estudiants de Dret i de Treball Social de la UdG respectivament, i la Fàtima i la Malak, alumnes de 2n i 1r d’ESO de l’institut Cap Norfeu, ja han dut a terme una primera trobada de coneixement, mentre que aquesta setmana es realitzarà la primera sessió de presa de contacte entre la Jordina (estudiant d’Història i Educació Social) i l’Aya (alumna de 4t d’ESO de l’institut Illa de Rodes).

Un cop presentades, les parelles acorden un calendari de sessions per, fins a final de curs, reunir-se un cop per setmana durant 3 hores. Les tres joves mentores han rebut formació prèvia i tot el procés compta amb el seguiment, coordinació i assessorament d’una entitat especialitzada del projecte UdG-Projecte Rossinyol.

Al llarg de les trobades setmanals, es treballaran coneixements de la cultura i tradició catalanes a fi d’afavorir el procés d’integració i inclusió al territori de les joves mentorades, es donaran a conèixer els espais culturals locals i de proximitat, i s’afavoriran aspectes com les expectatives educatives i professionals i el sentiment de pertinença al centre educatiu.

Els objectius estratègics del projecte Rossinyol són afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger (mentorats), col·laborar activament en les estratègies del seu èxit acadèmic i fer créixer les seves expectatives formatives i educatives. Un altre objectiu és la sensibilització de la comunitat universitària en l’àmbit de la diversitat cultural amb un projecte propi, distingit i reconegut, que treballa activament de cara a la igualtat, la cohesió i la inclusió social.

Antecedents del projecte

El Projecte Rossinyol té el seu origen en l’innovador model de mentoria per a la integració nascut a Israel a mitjans dels anys 70. Aquest projecte, denominat PEREACH, tenia com objectiu principal establir relacions de companyonia entre alumnes universitaris i alumnes de primària amb problemes socioeconòmics o bé de grups ètnics desafavorits. Els bons resultats de la iniciativa ben aviat foren coneguts per altres països preocupats per treballar per una societat més justa i igualitària. A la dècada dels 90 la Universitat de Malmö (Suècia) va impulsar el projecte “Nightingale” (“rossinyol”), adaptant-lo a les característiques de la realitat de la ciutat.

Partint de les finalitats del “Nightingale Project” el curs 2005-06 la Universitat de Girona va portar a terme una prova pilot a comarques de Girona, concretament a la localitat d’Olot. Des d’aleshores es va dissenyar un projecte basat en una xarxa innovadora i integrada de relacions, pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d’origen estranger de centres educatius amb l’objectiu d’aportar un suplement als esforços de les entitats i administracions que treballen per l’atenció a la ciutadania nouvinguda i la cohesió social.