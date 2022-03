L’Ajuntament de l’Escala ha decidit posar a disposició de les famílies que no tinguin accés als recursos informàtics necessaris l’aula informàtica del Punt Òmnia, situat a la plaça de les Escoles, els dies 10, 15 i 17 de març, de 9 a 10 del matí i de 2/4 de 12 a 2/4 d’1 del migdia. Aquest servei s’ha posat en marxa per atendre les famílies amb motiu de l’inici, aquest 7 de març, del període de preinscripció als centres educatius. Per poder fer ús dels equips informàtics del Punt Òmnia, cal demanar hora prèviament a través de WhatsApp, al número 618984651.