Comerç Figueres ha organitzat un concurs de Poemes Visuals adreçat a l’alumnat d’educació primària i secundària dels centres educatius de la ciutat de Figueres, amb l’objectiu de donar continuïtat i potenciar la tradició de les arts a la ciutat. «Aquest suport és clau per fer visibles noves mirades, noms, expressar idees i representacions directes o simbòliques d’aquesta relació entre la comunicació, la nostra cultura i la nostra societat, i per activar l’esperit crític i la reflexió» expliquen els organitzadors. Poden participar els i les alumnes dels centres educatius de primària i secundària de la ciutat de Figueres. S’estableixen 5 categories i tres premis per cadascuna d’elles. El poema visual (cal·ligrama) és una forma d’expressió artística, caracteritzada en general, però no de manera imprescindible, per la combinació de la paraula i la imatge. És una forma experimental en què la imatge, l’element plàstic, en totes les facetes, tècniques i suports, predomina sobre la resta dels components.

El tema principal és Figueres ciutat de la cultura en tots els seus àmbits i perspectives. El tema s’inspira en la visita guiada de Turisme de Figueres. Cada centre podrà presentar una obra original per categoria i els centres amb una o dues línies presentaran una obra i els centres amb 3 o més línies podran presentar dues obres.